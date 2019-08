Antwerpse diamantsector organiseert allereerste stocksale ooit AMK

In het kader van Open Bedrijvendag organiseert de Antwerpse diamantsector op 6 oktober voor de allereerste keer ooit een stocksale. Dat houdt in dat iedereen de kans krijgt om een geslepen diamant aan te kopen aan groothandelsprijzen. Tijdens het event zullen experten de kopers begeleiden, zodat consumenten weten waar ze op moeten letten bij het kopen van diamant. Daarnaast zullen er tijdens het event ook juweliers aanwezig zijn, die de losse diamanten kunnen verwerken tot juwelen. Naast de stocksale is er ook een Diamond Experience, waarbij je alles leert over diamanten en Antwerpen, en een escape room in het thema diamant. Deelnemers dienen zich om veiligheidsredenen vooraf te registeren via www.stocksalediamant.be. Het event gaat door in de Diamantwijk, Hoveniersstraat.