Antwerpse diamant verliest glans: omzet krijgt zware klappen Philippe Truyts

11 juli 2019

18u29 4 Antwerpen De Antwerpse diamanthandel kraakt in alle voegen. Vooral de in- en uitvoer van ruwe diamant heeft de eerste jaarhelft zware klappen gekregen met een daling van 20 procent. Voor geslepen diamant is het verlies een stuk kleiner. Het Antwerp World Diamond Centre noemt drie wereldwijde oorzaken voor de crisis: handelsoorlogen, politieke instabiliteit en financiële onzekerheid. Balsem op de wonde: ook andere handelscentra zien zwarte sneeuw.

“Luxeproducten worden altijd als eerste getroffen als de economie gaat wankelen”, legt woordvoerster Margaux Donckier (AWDC) uit. “Dat hebben we de voorbije zes maanden gevoeld. Vooral het segment van de goedkopere, kleinere diamanten heeft het moeilijk.”

Vergeleken met de eerste zes maanden van 2018 exporteerde Antwerpen dit jaar – gewogen in het aantal karaat - 21 procent minder ruwe diamant. Voor de import zien we dezelfde trend: een krimp van 20 procent. Bovendien dalen de prijzen van het ruw. Daardoor viel de waarde van de in- en uitgevoerde diamant terug met 26 à 27 procent.

Donckier: “Diamanthandelaars stellen hun aankopen uit. Ze gaan er vanuit dat de prijzen verder zullen zakken. De diamantproducenten blijven zitten met grote voorraden. Ze ontginnen minder stenen en dus komt er minder ‘verse’ productie op de markt die kan worden verhandeld. Dat heeft zijn weerslag op Antwerpen.”

Alarmbellen

Bij de grootste diamantproducenten De Beers en Alrosa gaan de alarmbellen al een tijdje af. De verkoop van De Beers daalde in mei en juni met 30 procent. Bij Alrosa ging dat naar 35 procent.

Toch heeft elke wolk een zilveren randje voor het AWDC. “De vraag naar diamantjuwelen blijft groeien bij consumenten, vooral in de Verenigde Staten en China . “We wachten af wat dat betekent voor de cijfers in de tweede jaarhelft”, zegt Donckier. “Vanuit Antwerpen is vergeleken met vorig jaar 13 procent minder geslepen diamant uitgevoerd. Maar: de waarde daarvan is wel gestegen met 10 procent. Dat wijst erop dat er meer stenen van goede kwaliteit zijn verhandeld.”

Intussen ligt er nog een ander wurgkoord rond de hals van enkele honderden diamanthandelaren in Antwerpen. Sinds het opdoeken van de Antwerpse Diamantbank vijf jaar geleden kunnen ze geen zichtrekening meer openen bij een andere bank. Daar is ondanks verkiezingsbeloften van voormalig federaal minister Kris Peeters (CD&V) nog steeds geen oplossing voor gevonden. Het faillissement afgelopen voorjaar van Eurostar Diamonds – ooit het grootste diamantbedrijf van ons land – was eveneens een teken aan de wand dat de sector in ademnood zit.

Niet zo erg als 2009

Het AWDC wijst ten slotte op de sterke schommelingen in de voorbije tien jaar. In het grootste crisisjaar deze eeuw – 2009 – werd in Antwerpen voor ‘amper’ 30 miljard dollar (de handelsmunt in de sector) aan diamant verhandeld. Vijf jaar later (2014) kwam er een record van 59 miljard dollar uit de bus. Vorig jaar klokte men af op 46 miljard. De teller staat dit jaar halfweg op 21,5 miljard.