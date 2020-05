Antwerpse diamant in ademnood: “Banken beslissen over ons voortbestaan” Philippe Truyts

08 mei 2020

16u45 0 Antwerpen De diamantsector slaakt een noodkreet. “Heel wat diamantfirma’s dreigen in de problemen te komen door de coronacrisis. De Belgische banken moeten hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat ook de diamantbedrijven in aanmerking komen voor de zogenaamde coronakredieten”, zo stelt het Antwerp World Diamond Centre (AWDC).

De diamanthandel viel op het hoogtepunt van de coronacrisis terug tot 4 procent van dezelfde periode in 2019. Indische slijperijen liggen stil, de vraag van juweliers blijft uit. Daardoor hopen de voorraden diamant zich op en geraken de diamantairs in ademnood.

Slechte relaties

De sector had het al niet onder de markt. Steeds meer Belgische banken wilden sinds het verdwijnen van de Antwerpse Diamantbank in 2014 geen diamantfirma’s meer als klant aanvaarden. “De relaties met de banken zijn slecht”, zegt AWDC-woordvoerster Margaux Donckier. “Ze kijken zelfs niet actief na hoe levensvatbaar of rendabel een diamantbedrijf is. Zelfs als het gaat om het openen van een bankrekening, wordt het dossier afgewezen, gewoon omdat de firma actief is in de diamant. De coronacrisis heeft het probleem nog uitvergroot. De diamantbedrijven krijgen door dat beleid bij de meeste banken ook geen specifiek corona-overbruggingskrediet.”

Frustrerend

Conclusie: de banken beslissen over het voortbestaan van de Belgische diamantsector. Die is vandaag nog altijd goed voor circa 1.600 bedrijven en 32.000 directe en indirecte banen in en rond Antwerpen. “Het frustreert de sector dat banken eigengereid uitmaken wie deze crisis zal overleven en wie niet. Dit druist volledig in tegen het opzet van de regering om net zoveel mogelijk bedrijven en sectoren wat ademruimte te geven om deze uitzonderlijke crisis te overleven”, besluit Donckier.