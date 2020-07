Antwerpse deputatie klopt aan bij Vlaamse en federale regering: “Steunmaatregelen nodig voor getroffen ondernemers” PhT

31 juli 2020

12u57 3 Antwerpen De Antwerpse deputatie vraagt de Vlaamse en federale overheid steunmaatregelen uit te werken voor ondernemers en bedrijven die nu klappen krijgen door de extra coronarichtlijnen. In een brief dringt de deputatie aan op overleg.

Met een avondklok tussen 23.30 en 6 uur, een verplichte horecasluiting om 23 uur en een verbod op feesten en evenementen (dat laatste specifiek voor de stad Antwerpen en 21 randgemeenten) draait de sociale lockdown meer en meer uit op een economische lockdown. De deputatie laat vrijdag weten dat ze bezorgd is over de sociaal-economische gevolgen. Ze beklemtoont dat gouverneur Cathy Berx haar beslissingen nam vanuit haar federale bevoegdheden. Noodplanning is geen taak die aan de deputatie is toegewezen.

Schade

“De gezondheid en veiligheid van de inwoners in onze provincie is belangrijk”, zegt de deputatie. “We hebben de politieverordening van de gouverneur donderdag besproken en vastgesteld dat de uitvoering daarvan extra sociaal-economische schade toebrengt in de provincie. Daarom vragen we op korte termijn aan de eerste minister, de Vlaamse minister-president en de Vlaams en federale ministers een onderhoud. Zo kunnen we bespreken welke bijkomende steunmaatregelen er bij de hogere overheden kunnen worden genomen om de getroffen personen en bedrijven te helpen.”