Exclusief voor abonnees Antwerpse dames schrijven survivalgids

‘(Over)leven op Tinder’: “Je ontmoet zo’n 11 types online. Pas vooral op voor de ‘weirdo’” David Acke

17 augustus 2019

12u50 0 Antwerpen Laura Janssens (29) en Julie Vranckx (26) geven tips en tricks voor wie een stap zet in de wereld van het online daten in hun nieuwe boek ‘(Over)leven op Tinder’. Met verhalen over types die je tegenkomt tijdens het swipen en over flessen in een achterwerk werkt het duo op de lachspieren. Illustratrice Laura is geen onbekende. Haar doldwaze cartoons onder de noemer ‘Niet Nu Laura’ zijn een hit op sociale media en bereikten zelfs al de actrice Reese Witherspoon.

Laura is al eventjes aanwezig wanneer Julie op de afspraak verschijnt. De dames begroeten elkaar en complimenteren elkaar over de gekozen outfit. “We hebben over onze outfit gebeld met elkaar om af te spreken wat we zouden dragen, zodat we een beetje matchen met elkaar”, vertelt Laura. “Ik wilde zwart, maar het mocht natuurlijk ook niet op een begrafenis gaan lijken”, lacht Julie. We kunnen de dames geruststellen: ze zien er fantastisch uit.

Eerst en vooral, proficiat Laura. Niet Nu Laura heeft nu ook GIF’s op Instagram.

“Klopt! En daar ben ik heel blij mee. Drie keer heb ik het moeten aanvragen alvorens ik werd goedgekeurd door GIFY. Iedereen kan eigenlijk een Artist of Brand Chanel aanvragen, maar je moet wel kunnen aantonen dat je toch een beetje artiest bent. Mijn eerste aanvraag werd niet aanvaard. Ik kreeg de opmerking dat ik meer GIF’s moet aanmaken. Dat deed ik dan ook, maar op mijn tweede aanvraag kreeg ik nooit een antwoord. Uiteindelijk stuurde ik mijn aanvraag nog eens en die werd wel positief geëvalueerd. Die GIF’s zijn eigenlijk een soort leerschool voor mij omdat ik me in de toekomst verder wil toeleggen op animaties. En dat is wat die GIF’s uiteindelijk zijn, al zijn ze dan heel kort. Bovendien is het een extra merkbeleving die Niet Nu Laura verder bekend kan maken in Vlaanderen.”

Niet alleen in Vlaanderen. Ook Actrice Reese Witherspoon gebruikte jouw GIF al?

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis