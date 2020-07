Antwerpse daklozen zullen niet geviseerd worden tijdens avondklok ADN

29 juli 2020

21u50

Bron: Belga 5 Antwerpen De avondklok die woensdagavond voor het eerst ingaat in Antwerpen zorgt in theorie voor een probleem bij daklozen, aangezien iedereen van 23.30 uur tot 6 uur moet wegblijven van het openbaar domein tenzij voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen. De mobiele teams die in de stad Antwerpen aanklampend werken en daklozen overtuigen om voor opvang te kiezen zullen dat echter onverminderd doen en er zal menselijk worden opgetreden bij wie opvang weigert, stelt het stadsbestuur.

Al van de start van de coronacrisis besliste de stad Antwerpen om de nachtopvang voor dak- en thuislozen na de winterperiode open te houden. Ook de dagopvangcentra blijven daklozen trouwens voeding en sanitair aanbieden. Daklozen met een zwakke gezondheid die niet coronagerelateerd is worden bovendien afgescheiden opgevangen van anderen en krijgen daar medische begeleiding.

De avondklok zal volgens het stadsbestuur dan ook weinig veranderen. "Voor daklozen schakelt de politie altijd hulpverlening in die voor opvang kan zorgen", laat het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA) weten. "Er is nog steeds een uitgebreide daklozenwerking. Voor wie dat weigert komen wij steeds zo menselijk mogelijk tussen zolang men zich aan de basisregels houdt en geen verdere overlast berokkent."



Het kabinet van schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a) bevestigt dat daklozen sowieso worden overtuigd om voor opvang te kiezen. "Er zijn er natuurlijk altijd die daar weigerachtig tegenover staan, maar zij waren tijdens de eerste golf niet het grote probleem op het vlak van samenscholingen of besmettingshaarden", klinkt het.

