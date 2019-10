Antwerpse coverband ‘Cookies and Cream’ maakt furore in New York

PhT

12 oktober 2019

17u33 0 Antwerpen New York kleurt dezer dagen wat Belgischer dan anders. Of beter: Antwerpser. Want de bekende coverband ‘Cookies and Cream’ van de Antwerpse broers David en Domien Van Aerde maakt een geslaagde passage in de ‘Big Apple’. Ze spelen er voor de BelCham100, zeg maar de Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel die haar eeuwfeest viert.

Cookies and Cream mag dan geen platenlabel hebben, ze zijn thuis op festivals met allure. Zo stonden ze al op Tomorrowland en Rock Werchter. Geen stijl is het zestal te veel, of het nu house, dance, electro, soul of rock is. De groep blinkt van, trots dat ze New York mogen inpakken. “Het publiek is een mix van Belgische en Amerikaanse ondernemers. Ook de CEO van Collibra (dataspecialist uit Brussel die meer dan een miljard dollar waard is, red.) is erbij”, zegt David Van Aerde.

Cookies and Cream staat er niet alleen op het podium: Lady S, een bekende Antwerpse DJ met Marokkaanse roots, is al enkele jaren thuis in New York. Domien Van Aerde: “We kennen elkaar van in onze schooltijd op de Antwerpse kunsthumaniora. Ze mag ons tips en advies geven, want zij heeft het hier al helemaal gemaakt.”

De groep trad dit jaar al 75 keer op in binnen- en buitenland. Vorig jaar sloten de zes het Formule 1-seizoen af in Abu Dhabi. Samen op de affiche met Sam Smith, Guns N’ Roses en Post Malone: er kunnen je slechtere dingen overkomen. “Die optredens openden deuren, waardoor we de voorbije dagen konden praten met lokale agenten en boekingskantoren. Wie weet wat voor tofs daaruit voortkomt”, zegt David.

Binnenkort begint Cookies and Cream aan zijn eerste clubtour in de Benelux.