Antwerpse cipiers stellen zich burgerlijke partij tegen moordenaars collega Patrick Lefelon

30 augustus 2019

12u30 0 Antwerpen Het personeel van de Antwerpse gevangenis stelt zich in groep burgerlijke partij voor het assisenproces tegen de moordenaars van hun collega Christine Lenaerts. De verpleegster werd een jaar geleden vermoord door twee ontsnapte gevangenen. De cipiers hebben een vzw opgericht om hun belangen op het proces te verdedigen.

Het moordkoppel Ashley V.D.V. en Marco L. moeten voor het hof van assisen verschijnen voor de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts (45). De vrouw uit Bouwel werd op 26 april 2018 dood aangetroffen in een bos in Olen. Zij was gewurgd door het koppel Marco L. (44) en Ashley V.D.V. (34). Christine had Ashley V.D.V. - die zou trouwen met Marco L., maar wegliep tijdens een penitentiair verlof - opgevangen. Dat zinde Marco niet.

Vzw opgericht

Bij het personeel van de gevangenis in de Begijnenstraat was de verslagenheid groot. Dat bleek onder meer op de uitvaart waar meer dan honderd collega’s in uniform een erehaag vormden. Christine Lenaerts werkte al 19 jaar in de Begijnenstraat. Om hun stem te laten horen op het assisenproces, hebben de cipiers een vzw opgericht. Advocaat Walter Damen heeft de vzw aangemeld als burgerlijke partij.

Advocaat Walter Damen: “Veel cipiers waren goed bevriend met Christine. Zij zagen het niet zitten om zich elk individueel als burgerlijke partij te stellen. Daarom hebben zij een vzw opgericht ‘Ter bescherming van het belang van de penitentiair beambten.’ Zo kunnen de cipiers, via die vzw, hun stem laten horen op het proces.”

In de rechtszaal heeft de vakbond geen bevoegdheid, vandaar dat het gevangenispersoneel die vzw opricht Robby De Kaey (ACOD)

Toegenomen agressie

De vzw willen vooral twee problemen onder de aandacht van de assisenjury brengen: de toegenomen agressie tegen het gevangenispersoneel en de bescherming van het personeel in hun privé-omgeving.

Cipier en vakbondsman Robby De Kaey is één van de mede-oprichters van de vzw: “Bij de moord op Christine werden de cipiers eraan herinnerd in welke ‘bijzondere’ omgeving zij werken. Er is daar zo vaak geweld tegen het personeel, gelukkig zelden zo extreem als tegen Christine. De cipiers willen die problematiek ook op het assisenproces onder de aandacht brengen.”

Vakbond

Volgens Robby De Kaey die vooral bekend is als vakbondsman van ACOD, kon de vakbond het personeel van de Begijnenstraat niet vertegenwoordigen op het assisenproces. Vakbonden hebben geen rechtspersoonlijkheid en kunnen dus geen partij zijn in een strafrechtelijk proces.

Robby De Kaey: “Een vakbond komt tussen bij problemen tussen werkgever en personeel. Tegen de toenemende agressie heeft de vakbond binnen de gevangenis al heel wat gedaan gekregen. Er zijn lokale opvangteams opgericht waar cipiers na een aanval terecht kunnen. Wie wil kan ook een cursus ‘Zelfbescherming’ gekregen. In de rechtszaal heeft de vakbond geen bevoegdheid, vandaar dat het gevangenispersoneel die vzw opricht.”

De vzw zal op het proces, dat ten vroegste begin 2020 zal plaatsvinden, een bescheiden plaats innemen. “Het personeel beseft goed dat er veel belangrijkere slachtoffers zijn, met name de familie van Christine Lenaerts”, zegt advocaat Walter Damen.

De twee moordverdachten Ashley V.D.V. en Marco L. zitten niet opgesloten in de gevangenis in de Begijnenstraat. Zij wachten hun proces af in de gevangenissen van Turnhout en Hasselt.