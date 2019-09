Antwerpse cipiers staken voort, maandag tweede poging voor overleg tussen directie en vakbonden Sander Bral

29 september 2019

14u06 0 Antwerpen Er is een spelletje welles-nietes ontstaan tussen de stakende cipiers en de directie van de Antwerpse gevangenis. Vrijdag was er een bijzonder basisoverlegcomité gepland zodat de vakbonden hun eisen konden overdragen aan de directie. Volgens justitie kwamen de afgevaardigden niet opdagen. Volgens de vakbonden wel. Maandag is er een herkansing voor beide partijen.

De staking in de Antwerpse Begijnenstraat zit in een patstelling. Donderdagnamiddag legden enkele cipiers spontaan het werk neer wegens personeelstekort, een oud zeer. Volgens de vakbonden worden de werktoestanden te onveilig, worden rustdagen niet gerespecteerd en kunnen cipiers geen vakantiedagen opnemen. De wandelingen en bezoeken voor de gedetineerden gingen donderdag niet door en de directie moest helpen met het bedelen van de maaltijden. Vanaf vrijdag werd er ook formeel gestaakt en werd de politie ingezet om het neergelegde werk op te vangen.

Bijzonder basisoverlegcomité

Vrijdagmiddag om 14.00 uur werd er een bijzonder basisoverlegcomité gepland tussen de directie en de vakbondsafgevaardigden. Justitie reageerde eerder al dat de vakbonden niet op dat gesprek zijn komen opdagen.

“Dat doet pijn”, zegt cipier en vakbondsafgevaardigde Didier Lemeer (VSOA). “Wij zijn wel komen opdagen en hebben ons eisenpakket kunnen voorstellen. Het belangrijkste agendapunt was de eis van het personeel om rechtstreeks met de directie te kunnen praten. Dat werd meermaals afgeketst. We wilden vrijdag met afgevaardigden én personeel naar het overleg met de directie gaan maar we werden letterlijk fysiek opgesloten in de sassen van de gevangenis. Op een bepaald moment ging er nog maar één deur open, die terug naar buiten. Nadien zijn de vakbondsafgevaardigden dan alleen naar de directie gestapt met de eisen.”

Procedures

“Er zijn bepaalde procedures te volgen bij een staking”, benadrukt Kathleen Van De Vijver van de dienst Gevangeniswezen van de FOD Justitie. “Het bijzonder basisoverlegcomité is vrijdag níet doorgegaan om 14.00 uur. Er is enkel een informeel gesprek geweest tussen de vakbondsafgevaardigden en de directie. Maandag hoopt de directie met de vakbonden in gesprek te gaan zoals de procedure het voorschrijft.”

De vakbonden blijven eisen dat de directie rechtstreeks met het personeel in gesprek gaat. Verder zit er in het eisenpakket een oplossing voor het personeelstekort en de overbevolking in de gevangenis. In tussentijd willen de cipiers de wandelingen van en de bezoeken aan de gedetineerden verminderen zodat er minder werkdruk is.

Maandag om 14 uur is er opnieuw een bijzonder basisoverlegcomité gepland maar of daar compromissen gesloten gaan worden is nog maar de vraag.