Antwerpse chemiecluster wellicht proeftuin voor duaal lesgeven BJS

14 november 2019

09u37 0 Antwerpen De Vlaamse regering begint volgend jaar met een proefproject rond duaal lesgeven, het systeem waarbij mensen uit de beroepswereld deeltijds voor de klas staan. De kans is groot dat het experiment in de Antwerpse chemiecluster wordt ingesteld.

De chemie- en farmasector was ook al pionier in het duaal leren, waarbij leerlingen hun tijd verdelen tussen de schoolbanken en praktijkervaring in een bedrijf. Nu wil chemiekoepel essenscia ook de omgekeerde beweging maken: bedrijven die hun werknemers uitsturen om enkele uren per week les te geven in het middelbaar onderwijs.

De invoer van duaal lesgeven is opgenomen in het Vlaams regeerakkoord. Minister voor Werk Hilde Crevits (CD&V) en minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) willen in september 2020 van start gaan met een proefproject. Dat kondigden ze aan op het jaarevent van essenscia. “Maar om daarmee van start te gaan, zijn er nog veel praktische bezwaren, op vlak van verzekeringen, juridisch, financieel, enzovoort”, zegt minister Weyts. “Daarom willen we het systeem eerst uittesten in een ‘regelluwe’ omgeving.”

In zo’n ‘regelluwe’ omgeving worden bepaalde geldende regels voor het onderwijs tijdelijk opzijgeschoven. “We kijken naar de chemische sector”, zegt minister Crevits. “Dan kom je al snel in Antwerpen terecht, maar er is nog geen beslissing genomen.”

Volgens de ministers zijn er al heel wat scholen enthousiast en worden gesprekken opgestart met bedrijven. Hoeveel duale lesgevers er in het proefproject van start gaan, is nog niet bepaald.