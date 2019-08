Antwerpse cafébaas is het beu en zwiert tafelschuimer op Facebook: “Ik wil mijn collega’s waarschuwen” BJS

26 augustus 2019

18u16 0 Antwerpen Een Antwerpse cafébaas beschuldigt een klant op Facebook van tafelschuimen. Het zit de uitbater van de cafés Pelikaan en Batavier zó hoog dat hij de verdachte met naam, toenaam én foto op de sociale netwerksite heeft geplaatst. “Het is mijn plicht om collega’s voor onsportieve cafégangers te waarschuwen.”

“We kennen M.D. van vroeger in de Pelikaan op de Melkmarkt, waar hij na het werk aan de toog kwam hangen”, vertelt cafébaas Yves Klinkhamers. “Hij bestelde steevast een Duvel en ging dan druk in gesprek met andere cafégasten. Om een band te scheppen en vertrouwen te kweken, besefte ik achteraf.”

In het begin rekende M.D. braafjes af, maar daarna al snel niet meer. “Telkens kwam hij met smoesjes om maar niet te moeten betalen. Wanneer we hem de rekening presenteerden, moest hij hoognodig een sigaretje gaan roken of naar de nachtwinkel om nootjes te gaan halen. Hij verdween elke keer spoorloos.”

Afgelopen vrijdag kwam M.D. in café Batavier over de vloer, waar hij iets om te drinken bestelde. “Het was natuurlijk heel naïef van ons om M.D. drank te schenken. Maar met zijn gladde praatjes was het hem alweer gelukt”, geeft Yves toe. “Toen we M.D. met de onbetaalde rekeningen van de Pelikaan confronteerden, zei hij dat hij het in orde zou brengen. Maar hij nam opnieuw de benen zonder te betalen.”

Yves zou het er deze keer niet bij laten en liep M.D. achterna. “Ter hoogte van de Rijnkaai kon ik hem tegengehouden en verplichtte hem om te betalen. Maar M.D. had natuurlijk geen geld op zak. Hij gaf me daarop zijn bankkaart, maar die bleek geblokkeerd. Ik ben alvast naar de politie gestapt.”

Voor Yves was de maat vol. Hij kroop in zijn pen en schreef een vlammende Facebookpost waarin hij M.D. met naam en toenaam noemt én er zelfs een foto bijzette. “Of ik M.D. met mijn bericht op Facebook publiekelijk aan de schandpaal wil nagelen? Helemaal niet”, zegt Yves. “Ik zie het wél als mijn plicht om collega’s voor onsportieve cafégangers zoals M.D. te waarschuwen. Ik hoop dat M.D. zijn fouten inziet, zijn slachtoffers vergoed en geen nieuwe meer maakt.”

Tot Yves’ grote verbazing werd zijn Facebookpost druk gedeeld en stroomden de reacties massaal binnen. “Uit de massale reacties die ik krijg, leid ik af dat M.D. de halve Antwerpse horecawereld heeft opgelicht. In tientallen cafés, zoals Kapitein Zeppos, Den Artist, Berlin, Boer Van Tienen, Zurich, ‘t Licht der Dokken, Bar Du Port, heeft hij rekeningen openstaan. Er is zelfs een zaakvoerder die beweert dat M.D. bij hem de inhoud van de kassa heeft gestolen.”

We konden M.D. maandagmiddag niet bereiken voor een reactie. Zijn account op Facebook werd recent verwijderd.

Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) hebben steeds meer horecazaken met tafelschuimers te maken. Uit een recente bevraging bij 562 horecazaken blijkt dat helft van de vorig jaar kreeg af te rekenen met klanten die vertrekken zonder te betalen. Bij een kwart gebeurt het zelfs maandelijks.

“Vorig jaar werd 51% van de horecazaken minstens één keer geconfronteerd met een geval van tafelschuimerij. Dat is een stijging met 33 procent in vergelijking met vijf jaar terug”, zegt Christine Mattheeuws van NSZ . “Een kwart van de horecazaken wordt hier maandelijks mee geconfronteerd, voor 2 procent is het zelfs dagelijkse kost. De statistieken van de politie wijzen op dezelfde tendens. In 2017 stelde de politie 567 gevallen vast, in 2014 waren dat er 471. En dit is slechts het topje van de ijsberg, want slechts 16% van de feiten wordt daadwerkelijk aangegeven. We vragen daarom aan de horecazaken om zoveel mogelijk officieel klacht in te dienen. Zo kunnen er meer maatregelen getroffen worden om slachtoffers te voorkomen.”