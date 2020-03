Antwerpse burgerbegroting gaat volledig digitaal door coronacrisis BJS

23 maart 2020

15u55 0 Antwerpen Al voor de zevende keer krijgen inwoners van het district Antwerpen de kans om te beslissen over de verdeling van 1,4 miljoen euro, ofwel 10 procent van de volledige begroting van 2021. Wegens het coronavirus worden de fysieke stemmomenten dit jaar geannuleerd. Het geld verdelen kan vanaf nu dus enkel online, tot en met dinsdag 31 maart 2020.

Meer dan duizend bewoners kozen eerder deze maand al de twaalf thema’s van de Burgerbegroting. Nu is het weer aan de inwoners van het district om te beslissen hoeveel geld ze willen inzetten op deze thema’s.

Femke Meeusen, districtsschepen bevoegd voor participatie & Burgerbegroting, licht de beslissing toe om dit jaar enkel online geld te verdelen: “De fysieke stemmomenten van zondag 29 maart hebben we wijselijk geannuleerd uit voorzorg voor het coronavirus. De gezondheid van onze inwoners primeert. Inwoners kunnen nu dus enkel online geld verdelen via https://doemee.burgerbegroting.be. Vorig jaar introduceerden we voor het eerst deze mogelijkheid. Dit verliep vlot en het geld online verdelen is zeer gebruiksvriendelijk. Inwoners kunnen aan de hand van schuifbalkjes eenvoudig zelf bepalen op welke thema’s ze het meeste geld inzetten. Op die manier beslissen ze mee over de toekomstplannen in district Antwerpen. We sporen iedereen aan om te klikken en te verdelen.”

Vanaf woensdag 1 april kan iedereen projecten indienen voor de thema’s en de gekozen budgetten op diezelfde website. Een overzicht van de thema’s en de volgende stappen staat ook op www.burgerbegroting.be.

