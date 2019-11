Antwerpse broers brengen meer kleur in de kleerkast met eigen mannenlabel Annelin Marien

13 november 2019

15u29 2 Antwerpen In de Everdijstraat 15, nabij de Kammenstraat, opende het jonge Antwerpse label Castart onlangs een eigen multibrandstore. Ze willen met de winkel vooral een offline-beleving aanmoedigen, en met kleuraccenten wat meer kleur in de kleerkast van mannen brengen.

In 2018 startten de broers Michiel (27) en Dries (25) Somers het label Castart. Fashion kregen ze met de paplepel mee door hun vader, die meer dan 25 jaar actief was in de kledingsector. Stylist Diego Boonen (26) maakte het team compleet. De collectie van Castart is vandaag al te vinden in acht verschillende landen, en het jonge label opende eind oktober ook een eigen winkel in de Everdijstraat.

“Wij werken hiervoor nauw samen met Made Antwerpen, een organisatie die leegstand in Antwerpen een nuttige invulling geeft”, klinkt het. “Castart bezorgt het prachtige pand een nieuw leven. Dit omdat we zowel in België als in het buitenland met eigen ogen zien dat niet online maar offline mét beleving de toekomst van de retail wordt.”

Blauw, zwart of grijs

Castart komt van het woord ‘Kastaar’. “Dat is een speels persoon die trouw blijft aan zijn ideeën, iemand die veel durft. En gezien Castart met zijn kleuraccenten niet altijd binnen de lijntjes kleurt, was dat de perfecte naam voor het merk.” Want Castart wil op een subtiele manier meer kleur brengen in de kleerkast van de man. “Waarom moet het zo dikwijls enkel blauw, zwart of grijs zijn? Volgens onze visie kunnen mannen hier makkelijk vanaf stappen met behulp van beperkte, leuke en unieke kleuraccenten. Voor onze collecties laten we ons steeds inspireren door de artistieke wereld. Zo is het thema voor de winter ’19 Bauhaus. Verder focussen we ons ook sterk op de kwaliteit en duurzaamheid van onze materialen. Dat pure karakter trekken we door in het DNA van heel het merk.”