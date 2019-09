Antwerpse brandweer wint race met Chinese drakenbootjes Jan Aelberts

16 september 2019

09u40 4 Antwerpen De Antwerpse brandweer heeft afgelopen weekend de drakenbootrace gewonnen, een race met kleurrijke, Chinese roeiboten. In de finale waren ze sneller dan de Universiteit Antwerpen.

Onder een stralende zon en bij zomerse temperaturen ging zaterdag de negende editie van het Drakenbootfestival opnieuw te water in het Kattendijkdok te Antwerpen. Geracet werd er door 30 teams in kleurrijke, Chinese drakenboten. In de finale tegen bedrijven Oiltanking en Deme Orions en de Universiteit Antwerpen bleken onze jongens en meisjes van de brandweer de snelste. De Antwerpse brandweer neemt al jaren deel aan de race en behaalde altijd brons of zilver, maar nooit eerder goud.

Na alle manches volgde de prijsuitreiking door Antwerps schepen Ludo Van Campenhout.