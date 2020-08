Antwerpse brandweer vraagt om niet te snel te bellen bij wespennesten: “De wesp heeft ook zijn nut, zoals het jagen op muggen en bladluizen” Sander Bral

15 augustus 2020

16u50 0 Antwerpen Exacte cijfers zijn er nog niet maar net zoals andere brandweerkorpsen in het land heeft ook Brandweer Zone Antwerpen de handen vol met het verdelgen van wespennesten. De brandweer benadrukt het nut van de wesp en vraagt enkel de brandweer te contacteren als je écht last ondervindt.

Aangezien het wespenseizoen nog volop bezig is, heeft Brandweer Zone Antwerpen nog geen precieze cijfers over hoeveel interventies het deze zomer al deed voor wespenverdelging. Maar net zoals in onder andere het Waasland, Limburg, Gent, Leuven en Ieper lijkt het ook in Antwerpen drukker dan vorige jaren.

“Het is een heel druk moment op het vlak van wespenverdelging”, zegt Kristof Geens van de brandweer. “We moeten alle zeilen bijzetten, we horen trouwens dat dat bij alle korpsen zo is momenteel. Tegenwoordig proberen we de mensen ook bewust te maken van het nut van de wesp. Zo jagen ze op vervelende insecten zoals muggen en bladluizen. Daarom vragen we steeds of de mensen wel écht hinder ondervinden voor ze ons bellen en we tot verdelging overgaan.”

De brandweer verwijst naar wespennest.vlaanderen voor de juiste info rond wespen.