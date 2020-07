Antwerpse brandweer rijdt beschonken chauffeur klem na vluchtmisdrijf Sander Bral

15 juli 2020

12u07 0 Antwerpen Een Antwerpse brandweer heeft zijn collega’s van de politie een handje geholpen dinsdagavond. De brandweerman was getuige van een ongeval met vluchtmisdrijf en ging de vluchtende bestuurder achterna. De politie kon de dader, die te diep in het glas had gekeken, inrekenen nadat de brandweerman hem had klemgereden.

Op het kruispunt van de Italiëlei met de Cassierstraat in Antwerpen reed een bestuurder dinsdagavond door het rode licht. Op het kruispunt knalde hij zo hard tegen een andere wagen dat die enkele keren om zijn as tolde. De chauffeur van die wagen raakte gewond en moest naar het ziekenhuis vervoerd worden.

In plaats van zich te bekommeren over het slachtoffer, reed de aanrijder gewoon door en probeerde hij weg te vluchten. Maar dat was zonder een alerte brandweerman gerekend, die getuige was van het ongeval. Met zijn bestelwagen van Brandweer Zone Antwerpen reed hij de vluchtende chauffeur achterna. Ter hoogte van de Paardenmarkt kon de brandweerman hem klemrijden. Op dat moment arriveerde de intussen opgeroepen politie om de vluchtende bestuurder in te rekenen.

De 29-jarige bestuurder bleek te veel gedronken te hebben en zal zich aan een gepeperde rekening mogen verwachten. Zowel zijn wagen als die van het slachtoffer, moesten getakeld worden.