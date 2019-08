Antwerpse brandweer keert terug van ‘Olympische Spelen voor hulpverleners’ met 10 medailles Sander Bral

28 augustus 2019

14u17 0 Antwerpen Tien medailles en nog een heleboel ereplaatsen. Met die topresultaten zijn de twaalf Antwerpse brandweermannen thuisgekomen na hun deelname aan de World Police and Fire Games in het Chinese Chengdu. Op de vorige editie van de zogenoemde ‘Olympische Spelen voor hulpverleners’ in 2017 scoorden de Antwerp Fire Dragons maar de helft zoveel eremetaal.

In het Chinese Chengdu werden in augustus de achttiende World Police and Fire Games (WPFG) gehouden. De ‘Olympische Spelen voor hulpverleners’ worden sinds 1985 elke twee jaar gespeeld. In Chengdu verwelkomde de Spelen zo’n achtduizend brandweerlui, politiemensen, cipiers en douaniers uit meer dan veertig verschillende landen. Daarmee is WPFG officieel het grootste sportevent ter wereld, na de échte Olympische Spelen. De teams streden twee weken lang tegen elkaar in klassieke sportdisciplines zoals boogschieten en paardrijden maar ook beroepsgerelateerde proeven zoals ladderklimmen en ‘ultimate firefighter’.

Antwerp Fire Dragons

Een vaste waarde op het event zijn de Antwerp Fire Dragons, die al sinds 1989 deelnemen aan het toernooi. De twaalf trotse brandweermannen - al dan niet op rust - kwamen deze keer met maar liefst tien medailles thuis. Mogelijk worden dat er zelfs nog elf, want bij de discipline dragon boat race liep er organisatorisch iets mis waardoor de vierde plaats voor Antwerpen mogelijk nog opgewaardeerd wordt naar zilver.

Net zoals twee jaar geleden in Los Angeles wonnen Arthur Weyenberg, Marc Rosseel en Mike Gillen samen het goud op de triatlon voor vijftigplussers. “We zijn opnieuw enorm trots op hun prestatie”, zegt Jean Van de Weyer, brandweerman op rust en erevoorzitter van de Antwerpse delegatie. “Op heel het team trouwens. Arthur en Marc behaalden samen ook nog brons op indoor roeien en Arthur liep solo richting zilver op de trappenrace.”

De Antwerp Fire Dragons doen het traditioneel goed bij het indoor roeien. Eric Stappers haalde twee keer zilver in die discipline (500m en 2000m voor 50+) en in de afdeling 30+ haalde Garry Van Serveyt naast het zilver (500m) zelfs goud (2000m). Verder strandde Antwerpen nog vier keer op de vierde plaats met disciplines als wielrennen en tijdrit.

Kwetsuur

“Zelf heb ik deze keer jammer genoeg niet kunnen meedoen”, zucht Jean. “Ik sukkelde nog met een driedubbele enkelbreuk en kuitkwetsuur. Het was vooral mijn opdracht om ervoor te zorgen dat de mannen op tijd in hun bed lagen ’s avonds. Laat ik het erop houden dat dat niet altijd even goed gelukt is”, lacht Jean.

Geen steun

“Het blijft wel een bittere pil om te slikken om te zien dat het brandweerteam van Brussel 100.000 euro steun krijgt van het Brussels Gewest”, verandert Jean van toon. “Dat is hun uiteraard gegund, maar wij in Antwerpen krijgen niks van stad of gewest. Elke editie opnieuw proberen we met een goed dossier de stad te overtuigen om toch iets los te weken voor onze deelname, zoals dat bij de voorgaande burgemeesters steeds het geval was. Tevergeefs. De stad wil ons niet steunen, het enige dat ze ons vragen is om Antwerpen in het buitenland te promoten. Kan je dat geloven?”

Brandweer Zone Antwerpen steunt de zes deelnemers die nog steeds actief zijn bij de brandweer wel. Een dikke honderd euro inschrijvingsgeld per persoon en nog eens een kleine dertig per sportdiscipline. “Dat is toch al iets”, besluit Jean. “Maar we betalen wel de vlucht, hotels, visa, kosten ter plaatse en tot zeventig euro per discipline zelf. Bijna tweeduizend euro per persoon dus. Met sponsorgeld maar ook voor een groot deel uit eigen zak.”