Antwerpse brandweer herdenkt twee collega’s die jaar geleden omkwamen bij zware brand in Beringen Sander Bral

11 augustus 2020

10u32 0 PROVINCIE ANTWERPEN Exact een jaar nadat brandweervrijwilligers Chris Medo en Benni Smulders het leven lieten bij de verwoestende brand in Beringen , herdenken de Antwerpse brandweerzones hun gevallen collega's. Omdat er door corona geen fysieke herdenkingsplechtigheden kunnen plaatsvinden, doet de Antwerpse brandweer dat online. Dinsdag om 10 uur losten alle zones dezelfde boodschap. “Het verschrikkelijke nieuws sloeg die dag in als een bom bij de hele brandweerfamilie.”

Een jaar geleden kwamen vrijwilligers Chris Medo (42) en Benni Smulders (37) van brandweerpost Heusden-Zolder om bij de zware brand in het voormalige winkelcomplex in het Limburgse Beringen-Mijn. Het duo doorzocht het leegstaande pand op zoek naar mogelijke slachtoffers, wanneer ze plots zelf niet meer tijdig wegraakten. Drie andere collega’s liepen verwondingen op tijdens de brand.

“De hele brandweerfamilie was in shock en betoonde hun medeleven met onder andere een minuut stilte in alle brandweerkazernes ten lande”, klinkt het bij de vijf Antwerpse hulpverleningszones. “We willen Chris en Benni een jaar later opnieuw herdenken, maar de strenge coronamaatregelen laten het niet toe om samen te komen in de kazernes. Daarom hebben we met alle brandweerzones van de provincie Antwerpen besloten de herdenking online te laten plaatsvinden.”



Dinsdag om 10 uur publiceerden de brandweerzones Antwerpen, Rand, Rivierenland, Kempen en Taxandria dezelfde boodschap: “Het verschrikkelijke nieuws sloeg die dag in als een bom bij de hele brandweerfamilie. We herdenken Chris en Benni vandaag met veel respect en betuigen onze steun aan familie, vrienden en collega’s die een moeilijk jaar achter de rug hebben.”