Antwerpse boseigenaars kopen massaal bomen en struiken voor hun bosrand CVDP

13 december 2019

13u47 4 Antwerpen Tijdens de 18de bosrandenactie van de Antwerpse Bosgroepen werden in totaal 17.715 bomen en struiken verkocht. Boseigenaars kochten er aan een voordelig tarief plantsoen voor hun bosrand. Zo investeerden ze mee in biodiverse en klimaatbestendige bossen.

Tijdens de 18de bosrandenactie werden vooral hazelaar, haagbeuk, sporkehout, wilde lijsterbes, éénstijlige meidoorn en winterlinde verkocht. Stuk voor stuk inheemse soorten die bij lokale kwekerijen aangekocht werden. De combinatie van bloemrijke struiken en bomen maakt van de bosrand een waar paradijs voor vlinders, bijen, vogels, insecten en kleine zoogdieren.

Karolien Devriendt, coördinator van Bosgroep Antwerpen Noord vzw, legt uit waarom de actie zo belangrijk is: “Een bosrand biedt niet enkel voedsel en een schuilplaats voor verschillende dieren, het beschermt het bos ook tegen hevige windvlagen. Daarnaast draagt het bij aan de opslag van CO2 en maakt een grote variatie in soorten het bos beter bestand tegen de effecten van de klimaatverandering. Omdat heel wat plant- en diersoorten enkel voorkomen aan de rand van het bos, is het belangrijk om te investeren in deze vaak vergeten zone.”

Bosgroepen verenigen boseigenaars en ondersteunen hen bij het duurzaam beheer van hun bossen. Elke boseigenaar kan gratis en vrijblijvend aansluiten bij de bosgroep. De Antwerpse Bosgroepen worden financieel ondersteund door de provincie Antwerpen voor hun basiswerking. Meer info hierover vind je op de website.