Antwerpse biotechnoloog stookt allereerste gin op zonnewarmte: “Je proeft als het ware de zon in je glas” Philippe Truyts

30 augustus 2019

14u29 6 Antwerpen Bij gin denk je zeker nú nog aan een warme zomeravond en een terrasje. Voor de Solar Gin van uitvinder Kevin Van de Merlen is de zon een onmisbaar ingrediënt. De Antwerpse biotechnoloog stookt zijn gin volledig op rechtstreekse zonnewarmte. Hij bouwde zijn installatie helemaal zélf. “Ik heb intussen al 1.500 flessen gebotteld.”

Kevin Van de Merlen (35) werkt bij een Nederlands watertechnologiebedrijf. “Ik ontwikkel er oplossingen voor het duurzaam zuiveren van afvalwater. Uitvinden zit er bij mij van kinds af in. Ik knutselde graag in de garage en bedacht allerlei installaties. Vier jaar geleden bracht mijn passie voor eten en drinken me ertoe om in bijberoep moderne gins te ontwikkelen. Ik heb dan ‘op maat’ een aantal gins gemaakt voor enkele restaurants en bars.”

Van de Merlen is voor zijn job zo met duurzaamheid bezig dat hij een stap verder wilde gaan. “Toen ik in 2017 met vrienden op café van een biertje genoot, ontstond het idee om het hele stookproces energiezuiniger te maken. Voor elke liter gin heb je meer dan 1 kilowattuur energie nodig. Dat komt door verwarming, verdamping, condensatie en koeling. In België wordt 30 à 40 miljoen liter per jaar aan geestrijke drank verkocht. Op energievlak valt er dus wel iets te winnen.”

Beter dan zonnepanelen

Toch duurde het nog twee jaar voor het eerste idee in een installatie uitmondde die écht het verschil maakt. Van de Merlen: ”Eerst dacht ik aan zonnespiegels die de warmte naar een brandpunt leiden waar de ketel staat. Maar dat zou te veel oppervlakte innemen. Stap voor stap kwam ik tot een compacte installatie die volledig los van het stroomnet kon werken.”

De zon moet natuurlijk wel schijnen. Van de Merlen: “Uiteraard. ’s Nachts of bij zwaarbewolkt weer kan ik niet distilleren. Maar de installatie haalt wel een rendement dat driemaal hoger ligt dan wat het beste zonnepaneel op de markt per vierkante meter aan stroom kan opwekken. Leuk is ook dat iedereen binnenkort op onze website perfect kan volgen hoeveel gin er op elk moment wordt geproduceerd. De installatie (geplaatst in het Kielsbroek, red.) kan ook met de zon meedraaien.”

Fles in zonnekleuren

Van de Merlen moest dan natuurlijk nog zijn gin op punt stellen. “Ik wou er één die mooi balanceert tussen zoet en citrus met florale toetsen. Ik heb één ingrediënt gebruikt dat voor zover ik weet nog nergens anders is gebruikt. Je moest bij wijze van spreken de ‘zon’ proeven.”

Daarmee was het werk niet af. De fles ziet er al even zonnig uit, met gele en oranje tinten. Kwestie van de duurzame boodschap nog beter over te brengen. “Ik hoop dat ik de sector en andere jonge ondernemers inspireer om na te denken over het energieverbruik. Met mijn installatie kan ik circa 5.000 flessen per jaar stoken. Op termijn wil ik naar 10 à 15.000 gaan.”

Wie meer over de Solar Gin wil weten: www.solargin.eu