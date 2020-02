Antwerpse bibs, scholen en cultuursector slaan handen in elkaar tijdens Jeugdboekenmaand Jan Aelberts

20 februari 2020

15u39 0 Antwerpen Van 1 tot 31 maart staan er in Antwerpen zowat 90 voor- en samenleessessies, workshops, auteurslezingen, wedstrijden en feesten gepland voor kinderen en jongeren van 3 tot 15 jaar in bibliotheken, cultuurcentra, scholen en musea. Dat gebeurt in het kader van de Jeugdboekenmaand, de jaarlijkse campagne van leesbevorderingsorganisatie Iedereen Leest, en in samenwerking met onder meer het Antwerpse onderwijs, jeugddiensten en meer dan ooit ook de culturele sector.

Het thema van deze editie is “Wat doet kunst? “ en alvast in Antwerpen betekent dat onder meer dat de focus op illustraties komt te liggen. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar krijgen bijvoorbeeld een “doe-boekje” met spelletjes en creatieve opdrachten die verband houden met kunst. In de Antwerpse bibliotheken kunnen lezertjes van 10 tot 12 jaar dan weer individueel of in klasverband deelnemen aan een affichespel, met een boekenpakket als mogelijke prijs.

Het aanbod van de Jeugdboekenmaand wordt volgens de stad bewust laagdrempelig gehouden, zodat het maximaal bijdraagt aan leesbevordering. “Boeken en literatuur dragen bij tot emancipatie, competentieontwikkeling, cultuurparticipatie en leesplezier”, zegt schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). “De Jeugdboekenmaand is een extra duwtje in de rug om onze kinderen en jongeren kennis te laten maken met allerlei initiatieven die hen uitdagen om nog meer te lezen of nog creatiever met taal bezig te zijn.”