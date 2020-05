Antwerpse bibliotheken opnieuw open vanaf 2 juni Annelin Marien

20 mei 2020

Antwerpen Op dit moment zijn de Antwerpse bibliotheken enkel geopend op afspraak als 'afhaalbib', maar daar komt verandering in. De bibliotheken openen op 2 juni voor leden die zonder afspraak materiaal willen uitlenen. Ze gaan echter nog niet open als verblijfsruimte, krantenhoek of voor groepsbezoeken. Ook aanvullende diensten op maat zoals 'bib aan huis' voor minder mobiele personen worden na 2 juni voortgezet.

“Onze bibliotheken openen opnieuw hun deuren voor mensen die daar nood aan hebben”, verduidelijkt schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud. “Zo kunnen ze kiezen welke boeken ze willen meenemen, of zelf een alternatief zoeken wanneer hun eerste keuze niet meer voorradig blijkt. Voor mensen die nog niet klaar zijn voor deze stap, behouden we het systeem van de afhaalbib en voor de meest kwetsbare senioren behouden we het systeem van bib aan huis.”

De ‘afhaalbib’, het alternatief dat vanaf half maart werd opgezet, was in ieder geval een succes. Intussen zijn meer dan 3.000 leden van de bib hun gereserveerde pakket komen ophalen, goed voor 14.000 boeken. Sinds 1 april zetten de bibliotheken van de stad Antwerpen ook extra in op dienstverlening op maat van kansengroepen. Maar liefst 7.000 boeken werden geschonken aan kansarme gezinnen, ziekenhuizen, opvang- en woonzorgcentra. Ook werden 200 publieke computers geschonken aan studenten zonder pc. Daarbij genoten een tweehonderdtal 75-plussers van een boekenpakket van ‘bib aan huis’. Dat initiatief zal na de coronacrisis voortgezet worden met vrijwilligers.