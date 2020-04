Antwerpse bibliotheken blijven dicht en vallen terug op digitaal aanbod PhT

07 april 2020

16u52 0 Antwerpen De fervente bibliotheekbezoeker blijft in de stad Antwerpen al zeker tot 19 april op zijn honger zitten. Oppositiepartijen als Groen en Vlaams Belang hadden het nochtans liever anders gezien zeker omdat de federale overheid bibliotheken wel de mogelijkheid geeft om open te blijven. “We focussen nu op het digitale aanbod”, zegt het kabinet van bevoegd schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA).

Dertien miljoen uitleningen per jaar en achtduizend bezoekers per dag: de Antwerpse bibliotheken vervullen sociaal en cultureel een enorm belangrijke rol. Tot het coronavirus aan zijn verwoestende tocht begon. Het stadsbestuur nam het zekere voor het onzekere en sloot de bibs op zijn grondgebied. Liesbet Brzyk, woordvoerster van schepen Ait Daoud: “Met zoveel bezoekers was het té moeilijk om de strenge regels van social distancing te kunnen toepassen. We hebben nu een digitale service uitgewerkt.”

Leesvoer voor kids

Zo kunnen kinderen hun leesvaardigheid oefenen met de Fundels-prentenboeken (interactief, 3-10 jaar). Ouders krijgen nu vijftien boekjes en twee extra uitleningen per week cadeau om hun spruiten zoet te houden. De collectie bevat meer dan honderd boekjes, waaronder de digitale versies van populair spul als ‘Luuk en Lotje – het is lente’ en ‘Wij gaan op berenjacht’. Het volstaat om de Fundels-app te downloaden en je aan te melden met je bibliotheekprofiel.

Daarnaast zijn kranten en tijdschriften digitaal beschikbaar, kun je films streamen via het platform Dalton en kun je kiezen uit een 30-tal gratis online cursussen. Wil je blijven genieten van theater, literatuur, muziek film en musea? Bekijk dan zeker de tips die Cultuurconnect en de bib selecteerden.

Info: antwerpen.bibliotheek.be