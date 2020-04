Antwerpse bedrijven leveren 25.000 gratis spatmaskers Jan Aelberts

16u49 1 Antwerpen Ondernemer Yo Engelen - die eigenlijk in de evenementenbranche zit - is samen met 20 andere Antwerpse bedrijven volop bezig spatmaskers te maken en te leveren. De gratis maskers zijn bestemd voor medewerkers van ziekenhuizen, rusthuizen en woonzorgcentra.

“Een medewerker die vroeger in de zorg werkte, kreeg de vraag van een ex-collega of we geen spatmaskers konden leveren”, vertelt Engelen. “We zochten bij onze bestaande leveranciers, maar de voorraad bleek in België uitgeput.”

Engelen klopte aan bij bedrijven in het buitenland. “Maar die stocks werden geblokkeerd voor eigen gebruik. Daarom zochten we uit hoe we zelf spatmaskers konden produceren en leveren. Een aantal bedrijven, klanten en leveranciers sprongen onmiddellijk mee op de kar. De samenwerking verliep meteen vlot. Door verregaande sponsoring konden we al 25.000 maskers maken én gratis leveren. Logischerwijs zullen de donaties op een bepaald moment stil vallen. Als we dus geen extra materialen krijgen, zullen we voor de volgende lading maskers wellicht een kleine vergoeding moeten vragen. Dat belet ons niet om door te gaan. We hopen de kaap van 50.000 maskers te halen.”

Om de doelstelling van minstens 50.000 mondmaskers te halen, is Engelen op zoek naar extra materialen zoals PetG-platen. Bedrijven die kunnen helpen mogen mailen naar yo@e-demonstrations.be.