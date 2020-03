Antwerpse bedrijven lanceren Granniedays: maak een

gepersonaliseerd krantje voor grootouders in quarantaine CVDP

19 maart 2020

14u11 1 Antwerpen Communicatiebureau Genscom roept Granniedays in het leven om (groot)ouders in woonzorgcentra een gepersonaliseerd krantje te bezorgen tijdens de verplichte quarantaine.

De voorbije dagen ontstonden heel wat burgerinitiatieven om de coronacrisis door te komen. Ook Genscom en Happiedays dragen graag hun steentje bij. Zo startten ze granniedays.be op om de quarantainemaatregelen voor bewoners in een woonzorgcentrum of serviceflat draaglijker te maken. Zolang de quarantaine loopt, kunnen familieleden in een online tool een krantje samenstellen en laten opsturen naar hun (groot)ouders.

“Door onze nauwe contacten met de woonzorgcentra leven we heel erg mee met het personeel, de bewoners en hun familie”, zegt Koenraad Coppens van Genscom. “We weten hoe belangrijk de familiale contacten zijn voor de bewoners. Het is voor velen het hoogtepunt van de dag of van de week, maar ook voor de familie is dit een groot gemis. Om dit leed te verzachten, bieden we de familie nu de mogelijkheid om een krantje te maken voor slechts 4 euro inclusief verzending. We hopen dat het gepersonaliseerd krantje een lichtpuntje kan zijn voor de senioren in deze tijd!”