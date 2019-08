Antwerpse Bao Living plant elke boom die ze de aarde kosten opnieuw aan AMK

13u52 0 Antwerpen Bao Living, een Antwerps bedrijf, gaat vanaf nu elke boom die ze de aarde kosten, opnieuw aanplanten. Dat doen ze in partnership met WeForest, een internationale NGO die zich inzet voor het klimaat.

Bao Living is in 2016 opgericht door Benjamin Eysermans en Axel van der Donk. Het concept vloeide voort uit hun thesis die ze maakten aan de Antwerp Management School. Bao Living bedenkt, ontwerpt en maakt systemen die de residentiële bouwmarkt betaalbaarder en duurzamer maken. Zo ontwierpen ze SAM, de Slimme Aanpasbare Module, dat alle nutsvoorzieningen (verwarming, elektriciteit, water, ventilatie, domotica,...) in één transformeerbare kast bundelt.

Bao Living kondigt vandaag aan dat ze vanaf nu elke boom die ze de aarde en de mensheid kosten met hun SAM, opnieuw zullen aanplanten. Axel: “Duurzaamheid en betaalbaarheid zijn onze twee pijlers. En ontbossing is een groot probleem voor de aarde, dier en mens. Het is pijnlijk dat het hele Amazonewoud in brand moet staan voor we hiervan wakker liggen. Wij waren al lang aan het kijken hoe we zo CO2-neutraal mogelijk kunnen zijn en kwamen zo uit bij WeForest.” Benjamin: “We hebben de berekeningen gedaan. Één SAM kost 30 bomen. Die gaan we per verkochte unit allemaal terug aanplanten. We werken hiervoor samen met WeForest. We hopen zo een klein steentje te verleggen, en een voorbeeld te zijn voor anderen”.