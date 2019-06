Antwerpse band TWOFVCE speelt thuismatch op Linkerwoofer BJS

28 juni 2019

18u45 7 Antwerpen De Antwerpse band TWOFVCE is vrijdag toegevoegd aan de affiche van Linkerwoofer, op 2 en 3 augustus op de Boeienweide op Linkeroever.

Het vierkoppige semi-elektronische TWOFVCE, dat onlangs een tweede EP ‘Always Behind’ uitbracht, trapt het festival op vrijdag 2 augustus om 17.15u op gang. Staan ook in de line-up: The Van Jets, Admiral Freebee, Intergalactic Lovers, The Sore Losers, Sons, Admiral Freebee en Warhola.

Tickets voor Linkerwoofer zijn alleen te koop aan de kassa, niet in voorverkoop. Kinderen kleiner dan 1 meter mogen gratis binnen. Meer info op: https://www.linkerwoofer.be/