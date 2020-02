Exclusief voor abonnees Antwerpse band Tin Fingers draait zich warm voor show in AB: “We moesten ons herontdekken, het voelde alsof we een coverband van onszelf werden” Sander Bral

05 februari 2020

11u21 4 Antwerpen Na twee jaar radiostilte laat Tin Fingers weer van zich horen met nieuw studiomateriaal en een bijbehorende valentijnsshow in de Brusselse AB. Late twintigers Felix, Quinten, Michaël, Simen en Marnix speelden eerder al op Pukkelpop en single ‘Fomo For Kids’ draait momenteel mee in de vaste playlist van Studio Brussel. “Drie weken prutsen en de paljas uithangen aan zee, dat vormt de basis van ons nieuw album.”

Tin Fingers heeft er net een marathonrepetitie opzitten van een klokje rond. De bandleden bereiden zich geconcentreerd voor op hun valentijnsoptreden in de Brusselse AB in hun huidig hoofdkwartier Bar Stark in het Rivierenhof. Daar deelt de band een repetitieruimte met Noah Melis (Borokov Borokov, Shy Dog, Bed Rugs), de band Tissues en Michiel Van Cleuvenbergen (Condor Gruppe). We spreken er af met zanger en gitarist Felix Machtelinckx en gitarist Quinten De Cuyper.

Valentijn

“Twaalf uur aan een stuk repeteren? Neen, dat is niet de gewoonte”, lachen de jongens. “We zijn momenteel aan het werken richting onze show in AB. We hebben er al twee keer eerder gestaan, maar het zal de eerste keer zijn als hoofdprogramma. Of we onze set zullen aanpassen aan valentijn? Uiteraard, via sociale media kunnen onze fans suggesties doen van liefdesliedjes die we gaan coveren. De voorstellen gaan van Talking Heads tot Patti Smith tot het uiterst romantische ‘Als Een Leeuw In Een Kooi’”, wordt er gelachen.

