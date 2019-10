Antwerpse bakkers trekken naar Frankrijk voor wereldkampioenschap: “Ons brood met rode biet en netels is een topper” ADA

10 oktober 2019

15u49 6 Antwerpen Binnenkort trekt het Belgische team van bakkers richting het Franse Nantes om er deel te nemen aan het wereldkampioenschap voor bakkers. PIVA-leerkracht Frank Van Vaerenbergh coacht het team. Hij won in 2015 brons op tijdens Mondial du Pain.

Een team van een twintigtal Belgen zal van 20 tot en met 23 oktober strijden met bloem, gist, suiker, water, maar ook brandnetels, rode biet en amandelen om de trofee van wereldkampioen bakker mee naar België te nemen. De Antwerpse school PIVA zal daarbij een belangrijke rol spelen want PIVA-leerkracht Frank Van Vaerenbergh treedt als het ware op als bondscoach. Hij verdiende zijn strepen als bakker en patissier in verschillende bakkerijen alvorens hij in 2007 ook leerkracht werd op PIVA.

Hele boterham

De deelnemers uit zestien landen moeten in een tijdspanne van tien uur onder andere twee baguettes, verschillende sierbroden, nutritionele broden, croissants, vier soort koffiekoeken, brioches, belegde broodjes, een typisch Belgisch brood en een decoratief deegstuk maken. Een hele boterham. Letterlijk maar zeker ook figuurlijk. Stijn Van Kerckhoven en assistent Berre Ceuppens zullen dat allemaal klaarmaken. “Voor het nutritionele brood hebben we gekozen voor zuurdesembrood met een infuus van netels, rode biet en amandeltjes. We hopen hiermee uit te pakken want op de vorige editie hebben we hiermee een eerste prijs gewonnen”, vertelt Stijn. Het sierbrood heeft als thema sport en verwijst naar het circuit van Spa-Francorchamps omdat Berre een grote Formule 1-fan is.

Top 3

Het Belgische team doet het trouwens altijd erg goed op zulke kampioenschappen. “De laatste zes jaar eindigden we altijd in de top drie. Een ambitie die we dit jaar zeker moeten koesteren. Al ben ik al blij met een top zes want dat zijn we meteen ook geplaatst voor de Best Off. Dan nemen de zes beste landen het nog eens onderling tegen elkaar op in Peru”, vertelt bakker Guido Devillé.

Gedeputeerde Luk Lemmens is alvast erg trots. “PIVA kan beroep doen op heel veel ervaring en zet in op een sterk beroepsonderwijs met focus op kwaliteit. Dat we het zo goed doen op internationale wedstrijden is een bevestiging dat we hierin slagen.

Op 22 oktober weten we of onze bakkers een prijs in ontvangst mogen nemen.