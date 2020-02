Antwerpse artieste Mitya (20) stelt werk tentoon in ‘Banksy-hotel’ in Bethlehem



CVDP

11 februari 2020

16u38 0 Antwerpen Mitya, een 20-jarige kunstenares uit het Antwerpse, stelt op dit ogenblik een aantal van haar werken tentoon in het wereldberoemde The Walled Off Hotel. Dit hotel-museum op de Westelijke Jordaanoever werd verfraaid door de Britse graffitikunstenaar Banksy.

Voor velen is Mitya een nobele onbekende. Ze studeert nog, maar toch zijn haar eigengereide creaties bij bepaalde internationale kunstenaars en verzamelaars al bijzonder gewild. Momenteel hangen een aantal van Mitya’s ‘eerstelingen’ tussen Banksy-meesterwerken in de Presidential Suite van The Walled Off Hotel in Bethlehem.

Dit hotel heeft volgens de eigenaar ‘het slechtste uitzicht ter wereld’, namelijk de muur die de bezette Westelijke Jordaanoever scheidt van Israël. Sommige kamers bieden uitzicht op de metershoge ‘veiligheidsmuur’, waarvan een deel al eerder door de befaamde Britse straatkunstenaar Banksy was beschilderd. Banksy’s precieze identiteit is nog steeds onbekend.

Mitya is een 20-jarige Antwerpse artieste die studeert aan de Kunstacademie. Deze jonge durver maakt onder de noemer ‘kunstexperimenten’ collages met recuperatiematerialen, waardoor ze haar emoties een plastische vorm geeft. Op die manier kan men vrij aantekeningen uit haar ‘dagboek’ inzien. De toeschouwer ontwaart verschillend thema’s zoals collectieve en individuele angst, de ranzige kant van het leven, discriminatie wegens geloofsovertuiging, ras en geslacht.