Antwerpse ambtenaren aan de slag als vrijwilliger in triageposten ADA

24 maart 2020

14u17 0 Antwerpen De stad Antwerpen heeft na een rondvraag onder het eigen personeel een zestigtal vrijwilligers afgevaardigd om ondersteuning te bieden aan de vijf triageposten die momenteel zijn opgezet op het grondgebied van de stad. Het gaat om medewerkers van diensten waar de activiteit door coronamaatregelen momenteel beperkt is.

De triageposten, waar onder meer patiënten worden ontvangen die na een telefonische consultatie door een huisarts zijn doorgestuurd omdat ze mogelijk symptomen van het coronavirus vertonen, zijn een initiatief van huisartsenverenigingen. Die hebben echter onvoldoende mensen om alle taken daar uit te voeren. “Ze hebben dat aan ons gesignaleerd en wij hebben dan een rondvraag gedaan bij al onze diensten”, zegt Dirk Delechambre van de stad Antwerpen. “Heel wat mensen hebben zich als vrijwilliger aangemeld. Dertig onder hen worden in het weekend ingezet in een callcenter, de andere dertig bieden administratieve ondersteuning of zijn poetshulp.”

