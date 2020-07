Antwerpse actie voor versoepeling abortuswet en tegen De Wever: “Laat parlement gewoon stémmen” Sander Bral

15 juli 2020

15u47 1 Antwerpen Enkele Antwerpse leden van vrouwenrechtenbeweging ‘Collecti-e-f 8 maars’ hield woensdagvoormiddag een symbolische actie tegen Bart De Wever (N-VA) en alle andere politici die de versoepeling van de abortuswetgeving boycotten. “Wij werpen de handschoen naar De Wever en co.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De abortuswetgeving is momenteel het heetste hangijzer van de nationale politiek. Het gaat over een wetsvoorstel dat maakt dat zwangerschappen nog tot achttien in plaats van twaalf weken onderbroken mogen worden en dat de bedenktijd wordt teruggeschroefd van zes naar twee dagen. Verder zou abortus volledig uit de strafwet gehaald worden. Het is vooral dat laatste dat partijen CD&V, Vlaams Belang en N-VA tegen de borst stoot.

Collecti-e-f 8 maars

Het is in de stad van de voorzitter van die laatste partij waar woensdagmiddag geprotesteerd werd door ‘Collecti-e-f 8 maars’, een verzameling van feministische organisaties, dat op 8 maart vrouwendag al in verschillende Belgische steden protesteerde tegen onder andere de loonkloof tussen man en vrouw en seksistische stereotypen in onderwijs, media en reclame. Woensdag was het hoofdthema uiteraard de abortuswetgeving op het Conscienceplein in Antwerpen.

“Het protest leeft vooral in Franstalig België maar wij willen laten zien dat vrouwen zich aan de Nederlandstalige kant van het land ook niet zomaar laten doen”, benadrukken Nadine Peeters en Ellen Verryt van de actiegroep. “Met maskers en gebalde vuisten hebben we de handschoen naar Bart De Wever geworpen, en iedereen die zijn gedachtegoed deelt inzake de abortuswetgeving.”

Raad van State

“Onze enige eis is dat men stopt met politieke spelletjes te spelen en het parlement gewoon laat stemmen over het wetsvoorstel. N-VA, CD&V en Vlaams Belang willen de indruk geven dat dit voorstel er snel-snel gekomen is maar het is al twee jaar in behandeling, in commissies, op parlementaire hoorzittingen met experts en zelfs al drie keer voor de Raad van State. Donderdag zou er opnieuw gestemd worden in het parlement maar we hebben begrepen dat dezelfde partijen weer enkele amendementen gaan indienen zodat het opníeuw voor de Raad van State moet komen. Ook al is de uitkomst niet gunstig voor ons, laat het parlement gewoon stémmen.”

LEES OOK. Bart De Wever en Valerie Van Peel: “Abortus is niet zoals het trekken van een tand”