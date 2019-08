Antwerpse aan het hoofd van het beste golfresort van de Caraïben Caroline Van de Pol

23 augustus 2019

17u56 0 Antwerpen Jane Weststrate (32) uit Antwerpen sloeg op haar 15de voor het eerst tegen een golfbal in de Open Golf & Country Club in Brasschaat. Dankzij een opleiding bij de PGA Holland werd ze professionele golfster. Op haar 23ste verhuisde ze naar Curaçao waar ze het schopte tot hoofd van de Old Quarry Golf Course, gelegen naast het Santa Barbara Beach & Golf Resort.

Jane’s buurjongen nam haar voor het eerst mee naar de golfbaan. “Ik sloeg daar mijn eerste bal kaarsrecht door de lucht 100 meter verder. Mijn buurjongen geloofde niet dat ik nooit eerder had gegolfd”, vertelt ze. Samen met haar moeder en oma startte ze toen met amateurgolfen. In de jaren die volgden trainde ze bijna dagelijks voor een toelating tot de PGA Holland Golfopleiding. Nadat ze de topsportopleiding met succes had afgerond, verhuisde ze naar Curaçao om er mee de Old Quarry Golf Course op te richten.

Beste golfbaan van de Caraïben

Als Head Golf Professional houdt Jane zich bezig met sales, marketing en evenementen. Tussendoor geeft ze ook golfles en neemt ze deel aan wedstrijden over de hele wereld. “Ik vind het leuk om hier te werken in dit heerlijke klimaat, het is niet voor niks dat ik er na negen jaar nog steeds zit”, lacht ze. Op de titel van ‘beste golfbaan van de Caraïben’ die haar golfresort reeds twee jaar op rij behaalde, is ze het meeste trots. Een ander hoogtepunt is het jaarlijkse liefdadigheidstoernooi voor het Ronald McDonald House of Charity dat ze organiseert. “Met het toernooi zamelen we veel geld in dat via het fonds teruggaat naar de Curaçaose gemeenschap.”

De golfwereld bestaat voornamelijk uit mannen, maar daar ondervindt Jane geen last van. “Ik vind het net een voordeel om als vrouwelijke golfster uitzonderlijk te zijn. Sommigen zien er ook een meerwaarde in omdat mensen zich bijvoorbeeld sneller op hun gemak voelen bij een vrouw.” Ook op het vlak van kracht is het geen nadeel om vrouw te zijn, want bij golfen beginnen dames vanaf een kortere afstand dan heren. Jane werd tijdens haar tienerjaren geïnspireerd door de vrouwelijke manager van de golfbaan in Brasschaat. “Ze had voor mij een echte voorbeeldfunctie en hielp mij als het trainen minder ging.”

Heimwee

Jane moest hard werken voor haar succesvolle carrière. Met veel discipline combineerde ze haar golfopleiding met de studie management aan de KDG Hogeschool. “Gelukkig kon ik dankzij het topsportstatuut het studieprogramma zelf samenstellen en waren examens uitstelbaar voor toernooien.” Ook haar eerste week in Curaçao was niet gemakkelijk omdat ze er last kreeg van heimwee. “Ik was nog maar 23 en moest alleen een appartement gaan zoeken aan de andere kant van de wereld”. Na een telefoontje met haar ouders gaf Jane het nieuwe land nog een kans en sindsdien had ze geen heimwee meer. “Ik mis mijn familie en vrienden soms wel, maar gelukkig is dit een goede vakantiebestemming waardoor ze graag op bezoek komen.”

Plannen om terug te keren naar België heeft Jane voorlopig niet. Haar doel is om het golfresort op de kaart te zetten, want ondanks de parelwitte zandstranden en idyllische baaien is Curaçao nog niet bekend genoeg onder toeristen. “Als we volledig volgeboekt zijn en alles hier goed loopt, zou ik wel een nieuw project willen opstarten in een ander land. Dat mag ook in België zijn, maar het moet al wel heel interessant zijn om mij weg te krijgen uit dit goede weer”, lacht ze.