Antwerps Woordkunstenaar Hind Eljadid (‘93) strijdt tegen onrecht: “Ik wil als kunstenaar niet entertainen, maar de samenleving vooruit helpen.” Caroline Van de Pol

28 februari 2020

15u16 0 Antwerpen In 2019 belandde de carrière van Antwerps woordkunstenaar Hind Eljadid (1993) in een stroomversnelling en dat zet ze dit jaar met passie verder. Als schrijver voor kunstencentrum de Vooruit brengt ze experimentele woordkunst in verschillende vormen en disciplines. Daarnaast geeft ze optredens en workshops in slam poetry en bouwt ze platforms uit die kunstenaars een plek op het podium bieden. Met haar maatschappijkritisch werk biedt ze haar publiek een ander perspectief en inzichten in de strijd tegen onrecht. Het voorbije weekend stond Hind op het podium voor het Feest van de Moedertaal in Borgerhout. Met haar Marokkaanse roots en lesbische geaardheid vindt ze het belangrijk om diversiteit te vieren.

Tegenwoordig vertoeft Hind met haar drie kinderen in Berchem. Haar jeugd beleefde ze in Antwerpen Noord: “Ik woonde samen met mijn zus en mama in een sociale woonblok aan Den Dam. We hadden het niet gemakkelijk omdat we opgroeiden in armoede. Mijn mama was ziek en alleenstaand en daarom moesten mijn zus en ik snel zelfstandig worden. Toch heb ik ook fijne herinneringen aan mijn jeugd en speelden we veel samen. Mijn mama had een enorme boekenkast en spoorde mijn zus en mij aan om te lezen en creatief te zijn. Als kind amuseerde ik mij ook urenlang zingend voor de spiegel, fantaserend over hoe ik later op een podium zou optreden.”

Ik ben trots dat ik als enige vrouw en Belg de finale won van de Van Dale Spoken Award in de categorie poetry. Hind Eljadid

Om op dat podium te geraken ging Hind al op jonge leeftijd aan de slag met woord en muziek. Als kind trad ze met eigen liedjes en gedichten op tijdens wedstrijden van de buurtwerking. Ze nam ook deel aan audities voor verschillende musicals. “Voor Studio 100 had ik als mollig Marokkaans meisje met dikke krullen niet meteen het profiel dat ze voor ogen hadden, maar ik gaf niet op. Tijdens het middelbaar nodigde de jongerencoach van mijn school me uit om een rapnummer op te nemen in een studio. Toen ik hem mijn nummer liet horen zei hij ‘Dat is geen rap, dat is slam poetry’. Ik moest even opzoeken wat dat betekende en besefte toen pas dat wat ik al zo lang deed slam poetry was (lacht).”

Carrièreboost

Na die openbaring verdiepte Hind zich volledig in slam poetry en nam ze deel aan open mic’s. Al snel werd haar talent opgemerkt en kreeg ze de kans om deel te nemen aan verschillende kunstprojecten. In 2017 won ze de finale van de Van Dale Spoken Award in de categorie poetry. “Ik ben trots dat ik toen als enige vrouw en Belg won met mijn performatieve dichtkunst. Het was een fantastische ervaring waar ik heel dankbaar voor ben.” Eind 2018 werd Hind genomineerd voor de BILL Award voor jong talent omwille van haar geëngageerde woordkunst en de sociaal-culturele initiatieven die ze bezielt. In 2019 won Hind de emancipatieprijs voor cultuur, uitgereikt door VOEM en sinds begin 2020 is ze actief als ‘writer in residence’ bij kunstencentrum Vooruit in Gent: “Daar zal ik een jaar lang sporen nalaten in kunstvorm. Met experimentele projecten probeer ik mezelf zo veel mogelijk uit mijn comfortzone te trekken.”

Voor Studio 100 had ik als mollig Marokkaans meisje met dikke krullen niet meteen het profiel dat ze voor ogen hadden. Hind Eljadid

Als woordkunstenaar geeft Hind ook workshops slam poetry en performance in gevangenissen, asielcentra, hogescholen en universiteiten. “Ik wil mijn kennis en ervaring doorgeven aan anderen.” Hind heeft zelf geen diploma’s, maar dat lijkt haar niet echt te hinderen. “Doorheen de jaren leerde ik al doende, door me te verdiepen in de woordkunsten en veel op te treden. Met die zelfvergaarde expertise sta ik nu voor jongeren met een middelbaar diploma of zelfs een diploma hoger onderwijs. Ik heb bewezen dat je met talent en wilskracht ver kan geraken, maar adviseer iedereen om toch een diploma te behalen.” Hind richtte ook het platform ‘ZonderWolk’ op, dat beginnende kunstenaars een kans biedt om op het podium te staan. Samen met VOEM vzw en Cult Comedy ontwikkelde ze een soortgelijk platform voor kunstenaars met een migratieachtergrond.

De kracht van taal

Het voorbije weekend presenteerde Hind naast Don Vitalski het Feest van de Moedertaal. Op dit evenement vierde Borgerhout zijn diversiteit en toonde het dat taal verbindend werkt. Hind kreeg het belang van taal al van jongs af aan mee. “Ik leerde Arabisch maar ben opgegroeid in het Nederlands. Mijn mama hamerde op dat Nederlands, zodat ik er later de vruchten van zou plukken. Ze leerde mij dat taal een krachtig wapen is: door het op een juiste manier te gebruiken kan je jezelf goed uitdrukken en nemen mensen je serieus.”

Het is voor mij mogelijk om te geloven en tegelijk de liefde te beleven op de manier die ik zelf wil. Hind Eljadid

Hind groeide op met de Islam maar beleeft haar geloof nu op haar eigen manier. “Mensen hebben vaak een beeld van hoe een geloof, het welke dan ook, zou moeten zijn en daar zou je dan van kunnen denken dat bepaalde geaardheden daar niet onder kunnen vallen. Toch is het voor mij mogelijk om te geloven en tegelijk de liefde te beleven op de manier die ik zelf wil. Ik ben geen praktiserende moslim en zou mijzelf niet religieus durven noemen, maar dat wil niet zeggen dat ik geen geloofsovertuiging heb. Mijn zus, kunstenares Zahra Eljadid, is wel praktiserend en kiest ervoor om een hoofddoek te dragen. Als we samen optreden zorgt dat voor een mooi contrast.”

Onrecht in de maatschappij

Als Marrokaans meisje kreeg Hind tijdens haar jeugd vaak te maken met racisme. “Ik zat op een grote school met maar vijftal leerlingen met andere roots. Ik kon moeilijk aansluiting vinden bij de rest en zocht de andere Marokkaanse leerlingen op omdat ik bij hen meer gelijkenissen zag. Ik was mij als kind gelukkig niet volledig bewust van racisme, maar heb wel enkele pijnlijke herinneringen. Zo waren er op een keer enkele muntstukken gestolen in de klas. Mijn leerkracht beschuldigde mezelf en mijn Marokkaanse klasgenoot hiervoor openlijk en schudde hij nadien onze banken door elkaar, terwijl hij benoemde waar we vandaan kwamen. Zulke problemen komen vandaag jammer genoeg nog steeds veel te vaak voor, daarom schrijf ik onder andere over racisme.”

Doorheen de jaren leerde ik al doende door veel op te treden. Met die zelfvergaarde expertise sta ik nu voor jongeren die wel een diploma hebben. Hind Eljadid

Hinds werk bevat veel maatschappijkritiek. Als kunstenaar voelt ze zich verantwoordelijk om mensen te bereiken en hen een boodschap mee te geven. “Ik wil geen entertainment brengen maar serieuze en relevante onderwerpen. Ik probeer mijn publiek een ander perspectief te bieden zodat ze uit hun bubbel komen en zich bewust worden van onrecht in onze maatschappij. Dat kan onrecht zijn tegenover mensen, bijvoorbeeld in de vorm van racisme, maar ook tegenover dieren of het klimaat. Ik hoop dat ik als kunstenaar zo een bijdrage kan leveren aan een betere samenleving.