Antwerps veilinghuis brengt 500 kunstwerken onder de virtuele hamer: “Hebben zelfs een drone ingezet” Jonathan Bernaerts

15 april 2020

14u54 0 Antwerpen Nu door de coronacrisis geen fysieke kunstveilingen mogen doorgaan, moeten veilinghuizen zich heruitvinden. Het Antwerpse huis Bernaerts brengt begin mei zo’n 500 werken van oude en romantische meesters onder de hamer ... vanuit een lege zaal. Het gebeuren is via een livestream te volgen. “Om kandidaat-kopers de werken voorafgaand te laten ontdekken, hebben we zelfs een drone ingezet.”

Een primeur zijn onlineveilingen voor Bernaerts niet. Al sinds 2011 bedient het veilinghuis in de Verlatstraat op het Antwerpse Zuid buitenlandse klanten via een livestream. Maar een godverlaten veilingzaal? Dat maakte zaakvoerder Peter Bernaerts nog nooit mee.

Veel collega’s van Bernaerts houden momenteel de deuren gesloten, in de hoop dat de quarantainemaatregelen snel opgeheven worden en het eind deze zomer of dit najaar weer “business as usual” is. Maar zo lang wil Bernaerts niet wachten. Zeker niet omdat het huis over een grote collectie van werken van oude en romantische meesters beschikt die begin mei onder hamer zou worden gebracht.

We zijn van plan om een deel van de ‘buyer’s premium’ (de toeslag bovenop de hamerprijs van een veilingitem, red.) aan een zorginstelling of -initiatief te schenken Peter Bernaerts

“Stay-in”-veiling

En dus gaat de geplande veiling gewoon door: op 5, 6 en 7 mei spreekt veilingmeester Bernaerts een lege zaal toe. Enkel een telefoonpanel en een deurwaarder zullen fysiek present tekenen. De “stay-in”-veiling is via een livestream te volgen. Kandidaat-kopers kunnen online bieden, of via de telefoon.

“Normaal houden we voorafgaand aan een veiling een tentoonstelling waar de werken worden getoond”, zegt Peter Bernaerts. “Kandidaat-kopers komen dan bijvoorbeeld met een eigen expert langs om de werken te inspecteren. Door de coronacrisis kunnen dergelijke momenten uiteraard niet plaatsvinden.”

Creatiefste kant

Om de kunst zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen, toont veilinghuis Bernaerts zich van zijn creatiefste kant. “En de technologie helpt ons daarbij”, zegt Bernaerts. “We hebben bijvoorbeeld alle werken tot in detail gefotografeerd. De hoge resolutie foto’s zijn op onze website te bekijken. Via een chatfunctie kunnen geïnteresseerden dan ook vragen stellen aan onze experten. Bij bepaalde stukken maken we filmpjes, waarvoor we zelfs een drone hebben ingezet. Aan de hand van die filmpjes bezorgen we de kandidaat-kopers extra informatie over de werken, zoals de historische context bijvoorbeeld.”

Bij bepaalde stukken maken we filmpjes, waarvoor we zelfs een drone hebben ingezet Peter Bernaerts

Buyer’s premium

Het mag duidelijk zijn: Bernaerts levert grote inspanningen om de veiling in zo optimaal mogelijk omstandigheden te laten doorgaan. Toch verwacht de veilingmeester een terugval in de verkoop. “Er gaat niks boven het lijfelijk in contact staan met een kunstwerk”, zegt hij. “Bovendien blijft kunst een luxeproduct bij uitstek. In tijden van crisis zullen mensen dergelijke aankopen het eerst laten vallen. We zullen zien hoe het loopt. Wel doen we een aantal gestes naar onze kopers. We organiseren gratis transport in België en buitenlandse klanten rekenen we geen stockagekosten aan. We zijn ook van plan om een deel van de ‘buyer’s premium’ (de toeslag bovenop de hamerprijs van een veilingitem, red.) aan een zorginstelling of -initiatief te schenken.”

De eerste “stay-in”-veiling bij Bernaerts loopt op 5, 6 en 7 mei telkens om 14u. Focus ligt op Oude en Romantische Meesters met schilderijen en beeldhouwwerken van de 15de tot de 19de eeuw. Ook antiquiteiten en oude boeken en prenten zullen de revue passeren. Vrijdag 17 april komt de catalogus in database online. Meer info vind je hier .