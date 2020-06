Antwerps tenderhuis verkoopt diamanten via livestreaming BJS/BLG

09 juni 2020

15u56 0 Antwerpen Met videobeelden van hoge kwaliteit wil Koin International, een tenderhuis in de Antwerpse diamantwijk, de handel in ruwe diamanten weer op gang trekken. Dankzij de nieuwe toepassing kan de potentiële koper de kwaliteit van de aangeboden diamanten vanop afstand inspecteren.

De diamanthandel is een zeer fysieke sector, omdat de goederen fysiek worden bekeken en geïnspecteerd op kwaliteiten als kleur en zuiverheid. Dat is een van de redenen waarom de diamantsector de afgelopen maanden zware klappen kreeg door de coronacrisis. Ook het transport was geblokkeerd, omdat het luchtverkeer quasi stillag.

Tenderhuis Koin International ontwikkelde een systeem om de handel stilaan weer op gang te trekken. “Het bedrijf ontwikkelde een systeem waarbij de fysieke inspectie van de diamanten vanop afstand kan verlopen via livestreaming van hogeresolutievideobeelden,” aldus Margaux Donckier, woordvoerster van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC). “Met het systeem wordt de expert van het tenderhuis als het ware de handen en ogen van de potentiële koper die zich thuis, veilig in zijn eigen omgeving bevindt.”

‘Virtual Viewer’

De ‘Virtual Viewer’ was al voor het uitbreken van de coronacrisis in ontwikkeling, maar de lancering werd versneld. Het opzetten van zo’n virtuele inspectie is volgens het AWDC geen sinecure, want de beeldresolutie moet van voldoende hoge kwaliteit zijn om de diamanten nauwgezet te bekijken.

De sector verwacht dat dit soort virtuele viewings de komende maanden alleen maar meer succes zal krijgen. “Zelfs wanneer we opnieuw mogen reizen, zal niet iedereen geneigd zijn om weer het vliegtuig op te stappen,” aldus Donckier. “Op deze manier kunnen we mensen heel gemakkelijk en over heel de wereld bereiken en onze diamanten verhandelen.”