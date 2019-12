Antwerps studentencafé De Schacht is failliet verklaard Jonathan Bernaerts

22 december 2019

16u44 0 Antwerpen Het bekende Antwerpse studentencafé De Schacht is failliet verklaard. Bijna 20 jaar lang was de kroeg een bekend gezicht in de Antwerpse studentenbuurt. De zaak was sinds deze zomer gesloten.

De Antwerpse rechtbank van koophandel sprak begin deze maand al het faillissement uit van het bekende studentencafé op de hoek van de Sint-Jacobsmarkt en de Sint-Jacobsstraat in Antwerpen. Dat gebeurde nadat de fiscus de vennootschap achter de zaak had gedagvaard. Uit de jaarrekeningen blijkt dat De Schacht al jaren een schuldenberg torst. De zaak wisselde deze zomer van zaakvoerder, maar bleef daarna gesloten.

De handelsrechter heeft meester Steven Van Meensel als vereffenaar aangesteld. Veel kan hij niet kwijt. “Ik heb nog steeds geen contact gehad met de zaakvoerder”, aldus Van Meensel. “Ik ben eens langs de zaak gegaan en heb gemerkt dat er niets meer binnen staat. Ik vermoed dat er een deurwaarder is gepasseerd.”

Café De Schacht was een bekend gezicht in de Antwerpse studentenbuurt. Sinds 2001 was het de thuisbasis van verschillende studentenclubs. Zij moesten bij de start van het nieuwe academiejaar op zoek naar een ander onderkomen.