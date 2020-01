Antwerps stel krijgt vijf jaar cel voor deelname aan activiteiten IS BJS

24 januari 2020

11u57 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Khava A. (30) en haar (toenmalige) partner Shamsti V. (38) veroordeeld tot vijf jaar cel en 8.000 euro boete voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Het Antwerpse stel was naar Syrië gereisd om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat. Beiden lieten verstek gaan op hun proces. De rechtbank beval hun onmiddellijke aanhouding.

De beklaagden waren in oktober 2014 met hun tweejarig zoontje naar Turkije gereisd om vervolgens de grens met Syrië over te steken. Shamsti V. had voor hun vertrek nog een lening afgesloten en had 31.500 euro cash afgehaald. Ze hadden zich in het kalifaat gevestigd en zich aangesloten bij Islamitische Staat.

Er waren voor hun vertrek al indicaties dat vooral Shamsti V. geradicaliseerd was. Khava A. moest een hoofddoek dragen, mocht niet werken of bij andere mannen in de buurt komen. Volgens zijn werkgever had hij anderen ook proberen overtuigen om de koran te lezen.

Khava A. werd op 4 december 2016 gearresteerd toen ze samen met hun toen vierjarige zoon Turkije trachtte binnen te komen vanuit Syrië. Ze verklaarde dat Shamsti V. nog in Syrië zat en dat hij intussen opnieuw getrouwd zou zijn.

Detentiecentrum

Moeder en zoon werden naar een detentiecentrum in Izmir gebracht met het oog op een uitwijzing. Khava A. wilde echter niet terug naar België gaan en zou zich nu volgens haar broer, die nog contact met haar heeft, in Egypte bevinden. Ook haar dochtertje, dat in Syrië geboren werd, zou zich bij haar gevoegd hebben. De broer verklaarde dat Khava weg wilde uit Syrië. Ze mocht er het huis niet verlaten en was met de kinderen gaan lopen. Hij had ook gehoord dat Shamsti V. overleden was.

De rechtbank veroordeelde beide beklaagden tot vijf jaar cel. “Echtgenotes spelen een belangrijke rol binnen Islamitische Staat. Door in te staan voor de huishoudelijke taken en de opvoeding van de kinderen draagt zij er toe bij dat Shamsti V. kan strijden of zich hierop kan voorbereiden. Bovendien worden ook kinderen door Islamitische Staat opgeleid om zelf strijders te worden. In het strafdossier bevinden zich foto’s van een jongetje, gelijkend op hun zoontje, in camouflagekledij en met een wapen in de hand.”