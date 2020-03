Antwerps stedelijk onderwijs kan noodopvang ‘clusteren’ Annelin Marien

18 maart 2020

13u15 0 Antwerpen Antwerps onderwijsschepen Jinnih Beels (SP.A) laat weten dat scholen van het Antwerps Stedelijk Onderwijs hun noodopvang geclusterd kunnen aanbieden, tot maximum 20 leerlingen per school. Er wordt nog bekeken of deze werking ook samen met de andere schoolnetten kan worden uitgerold.

Uit de dagelijkse tellingen blijkt dat in de Antwerpse scholen erg weinig leerlingen aanwezig zijn nu scholen enkel nog noodopvang aanbieden. Daarom werd beslist dat scholen van de scholengemeenschap van Stedelijk Onderwijs Antwerpen hun noodopvang samen kunnen aanbieden, met respect voor de richtlijnen rond hygiëne en social distancing.

“Clusteren kan tot maximum 20 leerlingen per school”, laat Beels in een persbericht weten. “Directeurs maken onderling een beurtrol voor personeelsleden van alle geclusterde scholen, en doen dit in onderlinge solidariteit. De directeur moet altijd telefonisch bereikbaar blijven, en leerkrachten blijven te allen tijde oproepbaar.”

Scholen kunnen zich aanmelden via deze link, telefonisch via 0800 62 185 (gratis nummer) of via mail naar helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be.