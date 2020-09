Antwerps stadsbestuur verleent voorwaardelijk gunstig advies voor Oosterweelverbinding ADA

04 september 2020

17u33

Bron: Belga 0 Antwerpen Het Antwerpse schepencollege heeft vrijdag een voorwaardelijk gunstig advies goedgekeurd voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding die momenteel op tafel ligt. Het advies wordt nu aan het departement Omgeving van de Vlaamse overheid bezorgd, dat zal moeten beslissen over de vergunningsaanvraag. Die beslissing wordt in november verwacht.

Het positieve advies van de stad is geen verrassing, aangezien ze al betrokken was bij het tot stand komen van de plannen zoals ze vervat zijn in het Toekomstverbond tussen overheid en actiegroepen dat met de hulp van intendant Alexander D’Hooghe werd gesloten. “De werken aan de Oosterweelverbinding zijn een hefboom voor een aangenaam en welvarend Antwerpen”, reageert schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Een stad die investeert in bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid heeft de toekomst aan zijn kant.”

In het advies geeft het schepencollege naar eigen zeggen vooral richtlijnen, ambities, aanbevelingen en voorwaarden mee die een maximale bereikbaarheid, comfort en veiligheid garanderen voor alle weggebruikers. De stad zou er ook speciale aandacht vragen voor het creëren van een “leefbare werf” en wenst nauw betrokken te worden bij zowel de voorbereidingen als de uitvoering van de werken. Daarnaast is er aandacht voor een maximaal behoud van groen, het minimaliseren van verhardingen en het klimaatrobuust maken van de Ringzone, de toekomstige Ringparken en de stad.

De plannen voor de Oosterweelverbinding en bijhorende - in eerste instantie gedeeltelijke - overkapping van de Antwerpse ring zijn slechts een deel van het Toekomstverbond. Er moet ook nog werk worden gemaakt van onder meer een noordelijke ring rond Antwerpen voor doorgaand verkeer en een modal split naar minder autogebruik.