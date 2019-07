Antwerps stadsbestuur sluit twee drugscafés BJS

03 juli 2019

10u34 0 Antwerpen Twee Antwerpse horecazaken moeten de deuren sluiten wegens drugoverlast. Het schepencollege bevestigde vandaag de besluiten van de burgemeester.

In de Diepestraat in Antwerpen-Noord moet een café gedurende twee maanden, van 2 juli tot en met 1 september, de deuren sluiten wegens illegale feiten. Vanuit de buurt kwamen al enige tijd klachten van openbare ordeverstoring. Het ging om het verkopen en gebruiken van drugs, rondhanggedrag van druggebruikers, druggerelateerde criminaliteit, vechtpartijen, nachtlawaai, diefstallen, beschadigingen en sluikstort die overlast veroorzaakten.

De politie deed vaststellingen waarbij klanten in het bezit waren van verdovende middelen en waarbij ook drugs en drugattributen in de nabijheid van de muziekinstallatie van de inrichting werden gevonden. Dit gebeurde tijdens de aanwezigheid van de zaakvoerder. “Hieruit blijkt dat de zaakvoerder het druggebruik en de drugverkoop gedoogt in zijn zaak”, zegt het stadsbestuur.

Ook in de Stijgbeugelstraat op het Kiel moet een café twee maanden, vanaf 2 juli tot en met 1 september, sluiten wegens illegale feiten.

Nadat de politie vanuit verschillende bronnen informatie kreeg dat er drugs verhandeld werden in het café, gingen ze over tot een controle. Tijdens de controle was enkel de zaakvoerder aanwezig en één klant, die illegaal in het land verbleef.

Er werd gecontroleerd met een drughond en die reageerde op verschillende plaatsen. Er werden drugs gevonden in een jas, in het plafond en in een pakje sigaretten van de zaakvoerder. In totaal ging het om 9,2 gram hasj en 0,4 gram cocaïne. Volgens de zaakvoerder was de jas van een andere klant die deze had achtergelaten. “De zaakvoerder had een grote hoeveelheid cash op zak, hij verklaarde dat dit uit de speelkasten kwam”, aldus de stad.