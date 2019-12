Antwerps stadsbestuur kent 75.000 euro toe aan drie projecten met ‘klimaatrobuuste’ daken BJS

13 december 2019

15u08 0 Antwerpen Het Antwerpse schepencollege heeft vrijdag een totaalbedrag van 75.000 euro toegekend aan drie investeringsprojecten uit het Stadslab2050-traject ‘Klimaatrobuuste daken’. Het gaat om een klimaatrobuuste dakspeelplaats in middelbare Steinerschool Hibernia op het Zuid, een natuurlijk koelend dak in kinderdagverblijf Elief in Oud-Berchem en een gedeelde daktuin aan de Tabaksvest.

In 2018 schreven verschillende dakeigenaren zich in op een oproep om hun dakplannen ambitieuzer te maken. Vier daken werden toen geselecteerd en kregen in 2019 een intensief begeleidingstraject door de stad aangeboden. De andere geïnteresseerde dakprojecten werden gedurende het begeleidingstraject ook van de lessen op de hoogte gehouden, zodat zij die kennis voor hun eigen dak konden meenemen.

Drie van de vier geselecteerde dakprojecten dienden een aanvraag in en ontvangen nu een subsidie voor hun klimaatrobuuste investeringen in 2020. De projecten zijn een klimaatrobuuste dakspeelplaats, een natuurlijk koelend dak en een gedeelde daktuin.