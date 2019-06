Antwerps stadsarchief krijgt ‘boek van Sinterklaas’ cadeau 100 jaar oude inschrijvingsregister van schooltje deed jarenlang dienst als ‘boek van Sinterklaas’ Jonathan Bernaerts

12 juni 2019

Het Antwerpse stadsarchief is een waardevol stuk rijker: het inschrijvingsregister van het schooltje in het verdwenen polderdorp Wilmarsdonk. "Het 100 jaar oude register raakte in de jaren 80 in onbruik", zegt Jeff Verhelst (50), die het boek bij zijn overleden moeder vond. "Daarna deed het nog jarenlang dienst als … boek van Sinterklaas."

De moeder van Jeff Verhelst overleed vorig jaar. Bij het opruimen van haar woning vond Jeff een groot, oud, stoffig boek. Het ging om het inschrijvingsregister van het schooltje in het verdwenen polderdorp Wilmarsdonk. De vader van Jeff, Jos Verhelst, was er de eerste directeur geweest.

Het register leert ons bijvoorbeeld over diversiteit in Antwerpen. Aan de hand van het inschrijvingsregister kan je bijvoorbeeld haarfijn nagaan wanneer de eerste Turkse of Marokkaanse kindjes in onze klassen kwamen Jeff Verhelst

“In het boek staan álle namen van de kinderen die vanaf 1915 naar het schooltje zijn gegaan. Ook de ouders en hun beroepen staan erin”, vertelt Jeff. “In het register vinden we ook een aantal bekende namen. De ouders van oud-schepen Tuur Van Wallendael bijvoorbeeld. Of die van oud-schepen Yvonne Julliams en Jos Verhaegen, de bezieler van Germinal Beerschot.”

In 1961 werd het schooltje in Wilmarsdonk omgevormd tot een school waar uitsluitend bijzonder onderwijs wordt gegeven. Door de uitbreiding van de Antwerpse haven moest het gebouw enkele jaren later alweer - samen met het hele polderdorp - afgebroken worden. De school verhuisde daarop naar het Bouckenborghpark in Merksem en kwam in 1980 naar de Burchtse Weel op de Antwerpse Linkeroever. Daar ligt de school, die we vandaag onder de naam ‘De Leerexpert’ kennen, nog steeds.

Stoute kinderen

“De namen zijn tot midden jaren tachtig netjes in het boek bijgehouden”, zegt Jeff. “Maar daarna is het inschrijvingsregister - vermoedelijk door de komst van de computer - in onbruik geraakt. Gelukkig kreeg het register een tweede leven als … boek van Sinterklaas. Een idee van mijn vader, die ook tijdens zijn pensioen ‘zijn’ school moeilijk kon loslaten. Om de kinderen te vermaken ging hij elk jaar voor Sinterklaas spelen. Hij keek dan in het boek om na te gaan of er stoute kinderen waren geweest.”

Na het overlijden van Jos Verhelst belandde het boek in het midden van de jaren 90 op de zolder van de moeder van Jeff. “Mijn moeder heeft het nooit willen wegdoen”, zegt Jeff. “Ze besefte heel goed dat het om een uniek historisch document ging. Het register leert ons bijvoorbeeld over diversiteit in Antwerpen. Aan de hand van het inschrijvingsregister kan je bijvoorbeeld haarfijn nagaan wanneer de eerste Turkse of Marokkaanse kindjes in onze klassen kwamen.”

Na zijn vondst contacteerde Jeff de Antwerpse stadsdiensten. Hij wilde het boek graag teruggeven aan de stad. Schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) reageerde enthousiast en organiseerde woensdagochtend – niet toevallig in De Leerexpert op Linkeroever – een officieel overhandigingsmoment. Het boek krijgt nu een plekje in het Antwerpse FelixArchief.

“Het is voor mij een heel interessant document”, zegt schepen Beels. “Niet alleen omdat het een waardevol aandenken is aan de ‘dorpsschool’ van het oude dorp Wilmarsdonk. Maar het geeft ook een inkijk in hoe onze stad en haar bevolking veranderd zijn in deze decennia, zowel naar afkomst als beroepen van onze bewoners. Ik ben Jeff dankbaar dat hij me contacteerde en dat we het boek nu als stad kunnen bewaren.”