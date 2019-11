Antwerps Sportpaleis verwelkomt Harry Styles in mei 2020 AMK

14u56 2 Antwerpen Goed nieuws voor de fans van Harry Styles: op maandag 25 mei komt de Britse zanger naar het Antwerpse Sportpaleis.

Harry Styles haalde, na het succesvolle One Directionverhaal, ook solo de top van de charts met hits als ‘Kiwi’ en ‘Sign Of The Times’. Na het verschijnen van zijn jongste single ‘Lights Up’, de verrassende aankondiging van zijn nieuw album ‘Fine Line’ (dat op 13 december uitkomt) en het one night only release concert in Los Angeles’ legendarische venue The Forum, droomden fans van Harry Styles van een nieuwe tournee. En die komt er in 2020: Harry Styles gaat op pad met zijn wereldtournee ‘Love On Tour’. Op maandag 25 mei houdt Harry halt in het Sportpaleis, samen met special guest King Princess. Tickets zijn beschikbaar vanaf vrijdag 22 november om 10 uur, en kosten tussen 56 en 85 euro.