Antwerps secundair onderwijs gaat door met centraal aanmeldsysteem om kamperen voor schoolpoort te vermijden Jan Aelberts

11 december 2019

06u25 0 Antwerpen Hoewel er nog steeds geen decretale verplichting in zicht is, heeft het lokaal overlegplatform (LOP) van het Antwerps secundair onderwijs dinsdag bij meerderheid beslist dat er voor het schooljaar 2020-2021 opnieuw een centraal aanmeldysteem komt om te vermijden dat ouders voor de schoolpoort zouden kamperen om hun kind te kunnen inschrijven. Dat heeft Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) bekendgemaakt. Ook scholen die geen voorstander zijn, zullen met het systeem moeten werken.

Het LOP vertegenwoordigt in Antwerpen alle schoolbesturen en onderwijsnetten en bepaalt hoe in de scholen het inschrijven gebeurt. Dinsdag is binnen het LOP beslist om net als vorig jaar een centraal aanmeldsysteem te hanteren, verplicht voor alle scholen. Vanuit Vlaanderen wordt dat nochtans nog steeds niet opgelegd, aangezien het inschrijvingsdecreet waarover vorig jaar een akkoord werd bereikt niet in werking zal treden en tegen 2021 zou worden vervangen door een nieuwe versie die moet overeenstemmen met het Vlaamse regeerakkoord.

“Ik wil alle partners van het LOP bedanken voor hun engagement”, reageert Beels tevreden. “Niemand zal moeten kamperen om zijn of haar kind in te schrijven en elk kind krijgt dezelfde kans op een plek. Met dit systeem kunnen we ook de mythes over ‘betere scholen’ verder wegwerken. Ouders die vorig jaar een school toegewezen kregen voor hun kind reageerden over het algemeen heel tevreden, ook als het niet de school van hun eerste keuze was.”

Beels stelt dat vorig jaar bijna 90 procent van de ouders een school kreeg toegewezen uit de top drie van opgegeven keuzes. “Ook voor scholen was dat een goede ervaring, dat heeft allicht meegespeeld in de beslissing van vandaag”, zegt ze.