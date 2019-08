Antwerps schepen Ludo Van Campenhout: “Geen supporters van Antwerp? Dan ook geen van AZ” Jan Aelberts

21 augustus 2019

18u31 6 Antwerpen Supporters van Antwerp niet welkom? Dan die van Alkmaar ook niet. Dat is de opmerkelijke vraag van Antwerps schepen van Sport, Ludo Van Campenhout (N-VA). Hij deed het voorstel in een e-mail aan Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede, waar de wedstrijd doorgaat.

“Met het oog op de veiligheid en de fair play zou ik u dan ook, mede in naam van de club , vragen ook de Alkmaar-supporters te weigeren”, schrijft Van Campenhout in de e-mail. “Zo is de veiligheid gegarandeerd en kan de match op een eerlijke wijze plaatsvinden.”

“Ik heb begrip voor uw bekommernissen qua veiligheid te meer u al gastvrij bent om een neutraal terrein aan te bieden”, klinkt het verder in de e-mail. “Zoals gisteren gesteld , blijf ik er echter bij dat alleen de bezoekende supporters weren tegen de geest van voetbal ingaat en een onbillijk voordeel is voor AZ Alkmaar.”

Averechts effect

Van Campenhout benadrukt verder dat het collectief stadionverbod een averechts effect kan hebben op de veiligheid in Enschede. “Ondanks oproepen en het aanbod van een groot scherm om de match in Antwerpen te kunnen volgen, krijgen wij toch berichten dat honderden Antwerp supporters naar Enschede zullen afzakken”, schrijft de schepen.

Het verbod stuit op hevig protest, onder andere bij de supportersclubs van Antwerp. “Je mag de twaalfde man echt niet onderschatten”, zei Dominik Van Landeghem, voorzitter van supportersclub Bosuil Boys, daar gisteren al over in deze krant. “Nu zullen onze jongens spelen voor 10.000 supporters van de tegenstander en is er niemand om hen aan te moedigen. Een heel slechte zaak voor Antwerp en voor het voetbal.”

Ondertussen richt Van Campenhout zich ook tot de UEFA. “Volgens mij moet de Europa League Europese naties, steden en burgers dichter bij elkaar brengen. Net zo belangrijk is dat een stadionverbod ingaat tegen de spirit van de mooie sport die voetbal is.”

Een officiële reactie op de e-mails van Van Campenhout is er nog niet.

AZ wél welkom in Brussel

Het dak van het AFAS-Stadion in Alkmaar van tegenstander AZ staat op instorten en dus verhuisde de wedstrijd AZ - Antwerp naar de Grolsch Veste van Enschede. Helaas blijkt het gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Onno van Veldhuizen schrik te hebben van de Antwerp-supporters en werd beslist de wedstrijd enkel in het bijzijn van fans van AZ te spelen. Tot grote onvrede van de achterban van The Great Old.

Fans van AZ mogen ondertussen volgende week in ieder geval wél naar Brussel komen om te supporteren voor hun club, zo bevestigt het Brusselse stadsbestuur. De terugmatch tegen AZ wordt op 29 augustus in het Koning Boudewijnstadion gespeeld.