Antwerps schepen Fons Duchateau is uit ziekenhuis ontslagen én voert onmiddellijke lockdown in voor alle serviceflats van Zorgbedrijf Philippe Truyts

23 maart 2020

14u17 0 Antwerpen Antwerps schepen voor Senioren- en Gezondheidszorg Fons Duchateau (N-VA) heeft het ZNA Stuivenberg mogen verlaten. Hij was daar woensdag opgenomen nadat hij zes dagen eerder door het coronavirus werd getroffen. Duchateau (48) herstelt nu verder thuis. Hij heeft intussen ook beslist om alle 4.000 serviceflats van het Zorgbedrijf Antwerpen in lockdown te plaatsen. “Je komt er niet meer in. Te veel senioren en bezoekers beschouwden de flats nog als een duiventil.”

En of hij geschrokken is: Fons Duchateau heeft moeilijke momenten doorgemaakt, zo maakt hij maandag op zijn Facebookpagina bekend. “Als men je zuurstofondersteuning moet geven, gaan de pijnlijkste scenario’s door je hoofd. Maar ik besef zeer goed dat ik één van de gelukkigen ben. Zonder hervallen – ik hou hout vast – ben ik straks immuun en is mijn coronacrisis voorbij. Voor veel meer mensen moet ze nog beginnen.”

Onze serviceflats gaan in lockdown. Ons personeel zal alle leveringen bezorgen en ontsmetten alles. Blijf er weg. Je speelt geen Russische roulette met het leven van je grootouders Fons Duchateau

Dat is volgens Duchateau ook een van de redenen waarom hij zich boos maakt over de mensen die zich niets aantrekken van de maatregelen van de overheid. “Ze zitten in alle lagen van de bevolking. Asociaal gedrag is moordend. Letterlijk. Thuisblijven redt levens. Er zijn geen excuses om het niet te doen.”

4.000 serviceflats

De schepen moet thuis dan nog wel een tijd herstellen – met quarantaine – het belet hem niet om als voorzitter van Zorgbedrijf Antwerpen resoluut op te treden. “Ik kreeg verslag over het gedrag van senioren en bezoekers die onze serviceflats als een duiventil bekijken. De flats zijn privéterrein en kunnen niet zomaar van de buitenwereld worden afgesloten. Wie er woont, is zéér kwetsbaar. Blijf er weg. Je speelt geen Russische roulette met het leven van je grootouders. Daarom gaan onze serviceflats (60-tal locaties, circa 4.000 flats, red.) in lockdown. Onze mensen ontsmetten en bezorgen alle leveringen. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden – zoals afscheid nemen – kunnen we daarvan afwijken.”

“Bedankt ZNA-personeel”

Duchateau bedankt in een filmpje ook alle personeel van de ZNA ziekenhuizen, van dokters en verplegers tot administratie en poetsvrouwen. “Ik heb uitstekende zorgen gekregen. En ik zal ervoor zorgen dat alle medewerkers alle middelen zullen hebben om de strijd verder aan te gaan.”

De schepen laat nog weten dat hij koortsvrij is en alle bloed- en andere waarden de goede kant uitgaan. Hij wou absoluut plaatsmaken voor een nieuwe patiënt.