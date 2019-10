Antwerps restaurant Tota Empanadas staat plots met groot interview in Argentijnse krant PhT

13 oktober 2019

07u59 4 Antwerpen Argentijns restaurant Tota Empanadas, gevestigd in de Antwerpse Sint-Andrieswijk, heeft nu ook een fijne erkenning gekregen in het thuisland van de uitbaters. En wel met een groot interview in La Nación, de belangrijkste conservatieve krant van Argentinië.

Empanadas zijn gevulde deegwaren die worden gebakken of gefrituurd. Ingrediënten zijn onder meer kip- of rundvlees, zoete aardappel, pompoen, maïs en linzen. Het restaurant (en take-away) van Alfredo Simondegui in de Prekersstraat 36 haalt uitstekende recensies.

Alfredo Simondegui is afkomstig van de provincie Buenos Aires. Drie jaar geleden overhaalde zijn neef Demian hem om naar ons land te komen. Ook Demians zus Rocio - die na een cursus fotografie in Antwerpen was blijven hangen - woonde hier. Het begon met een winkel en het werd méér. ‘Tota’ was de moeder van Alfredo. “Zij bracht me de liefde voor de keuken bij”, vertelt hij. Het artikel gaat ook kort in op de kwaliteiten van Antwerpen: “Een stad beroemd voor zijn diamant.”

De uitbaters willen nog een zaak openen in Antwerpen en eentje in Brussel.