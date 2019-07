Antwerps provinciehuis zet deuren open voor blokkende studenten ADA

11u54 0 Antwerpen Vanaf 5 augustus kunnen studenten die een tweede zit hebben in alle rust en comfort blokken in het provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei. Het provinciebestuur schrijft zich als nieuwkomer in bij het project STUDY360 van GATE15, dat jongeren op unieke locaties in de stad laat studeren.

Via STUDY360 kunnen studenten hun leerstof verwerken op unieke locaties in Antwerpen, van de Zoo tot de Bourlaschouwburg. In mei en juni vonden 710 jongeren zo een verrassende studieruimte op 28 locaties in de stad. Voor de tweede zit hebben de organisatoren nu ook het nieuwe provinciehuis kunnen strikken.

Van maandag 5 augustus tot en met donderdag 5 september zijn studenten welkom in het provinciehuis om te blokken voor hun tweede zit. Dat kan alleen of in groep. Wie gebruik wil maken van deze locatie moet student zijn aan één van de Antwerpse hoger-onderwijsinstellingen en een studentennummer hebben om zich te registreren op www.study360.be.

Gratis wifi

Tijdens de openingsuren van het provinciehuis, van 8 tot 18 uur, zijn er studieplaatsen in het congrescentrum en in de vergaderzalen op de 3de en de 11de verdieping. Het provinciebestuur zorgt voor een warm onthaal met gratis wifi, water, thee en koffie. ‘s Middags kan er tegen betaling geluncht worden in het personeelsrestaurant. Het provinciehuis is bovendien volledig rolstoeltoegankelijk. Een plaatsje voor deze unieke locatie reserveren kan vanaf 29 juli.