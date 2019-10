Antwerps parket vervolgt afwezige bijzitters op speciale themazitting BJS

18 oktober 2019

14u16 0 Antwerpen Het parket Antwerpen zal na de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 26 mei 2019 opnieuw bijzitters vervolgen die niet aan hun plicht voldeden. Het gaat in de drie arrondissementen van de provincie Antwerpen om 413 mensen in totaal.

In eerste instantie hadden de afwezige bijzitters een minnelijke schikking van 250 euro aangeboden gekregen, maar die werd niet betaald. Ze zullen nu op speciale themazittingen vervolgd worden.

In de correctionele rechtbank van Turnhout volgt de themazitting op maandag 21 oktober met 50 dossiers, in Mechelen op 2 en 9 december met 55 dossiers. In Antwerpen hebben op dit moment 308 mensen de minnelijke schikking niet betaald. Die themazittingen worden georganiseerd in de loop van december.